واحة الملك سلمان للعلوم.. الحلم والحقيقة للعلم والترفيه في آن واحد

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت الرياض هذا العام افتتاح المرحلة الأولى من واحة الملك سلمان للعلوم وسط الرياض، وتعتبر الواحة باكورة ضمن 8 واحات علمية للعلوم تحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقام بافتتاح المرحلة الأولى من واحة الملك سلمان للعلوم أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وتقع الواحة في حي العليا على طرق الأمير محمد بن عبد العزيز تبلغ مساحة الواحة 200 ألف متر مربع، ويعد هذا الطريق من أكثر طرق الرياض ارتياداً من قبل سكان الرياض، وقد شهد حفل التدشين توقيع اتفاقيات الواحة مع وزارة التعليم وعدد من المؤسسات التعليمية .

‫واحات الملك سلمان للعلوم في مدينة ⁧‫الرياض‬⁩ ‬

مشروع يعتمد على التعليم بالترفيه، حيث سيتمكن الجميع من ممارسة العديد من الأنشطة داخلها، وتحفيزهم على الاهتمام بالعلوم وتطبيقات التقنية من خلال برامج ومعروضات تفاعلية مشوقة لدعم المعرفة العلمية.

كم عدد ‫واحات الملك سلمان للعلوم وموقعها ؟

1- واحة الملك سلمان للعلوم بحي التعاون على طريق الصحابي عثمان بن عفان.

2- واحة الملك سلمان في حديقة الدوح في حي الطويق غرب الرياض.

3- واحة الملك سلمان للعلوم في حي السويدي عند تقاطع طريق السويدي العام وطريق سلطانة.

4- واحة الملك سلمان للعلوم بحديقة الفرحان في الملز عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي وشارع الجامعة.

5- واحة الملك سلمان للعلوم حي الجزيرة في شرق الرياض عن تقاطع طريق هارون الرشيد وطريق أبو عبيدة عامر بن الجراح.

6- واحة الملك سلمان للعلوم في حي الحمراء في شرق الرياض

7- واحة الملك سلمان للعلوم بحي النخيل على الدائري الشمالي.

8- واحة الملك سلمان للعلوم الواقعة في حي العليا على طرق الأمير محمد بن عبد العزيز وسط الرياض.

وتعتبر واحة الملك سلمان للعلوم في حي العليا المركز الرئيسي لمجموعة واحات الملك سلمان للعلوم، حيث يتوافر فيها العديد من الإمكانيات فيوجد هناك مكتبة ومتحف وقعات للعلوم بالإضافة إلى ورش عمل.

ويقول الدكتور خالد عبد القادر طاهر عضو مجلس إدارة الواحة والمشرف العام عليها، أن هذا الصرح الثقافي الجديد هو عبارة عن مركز علمي أنشئ بشراكة استراتيجية بين مؤسسة الرياض الخيري للعلوم وهى مؤسسة غير رابحة أنشأها خادم الحرمين الشرفيين عندما كان أمير لمنطقة الرياض ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وأضاف طاهر أن الواحة تتميز بفلسفة في إنشائها ارتكازه على شركة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاص وقطاع التعليم وتضم الواحة العديد من القاعات منها التعليم والتعدين والطاقة وتضم الأخيرة قاعة ( الفضاء – الأرض – الماء – الحياة – التقنية ) بالإضافة إلى وجود عدد من المساحات المخصصة للمعارض الزائرة والورش المخصصة للعمل تقدم فيها الكورسات المخصصة علمياً، وكذلك يوجد أيضا مساحات مخصصة للقاءات كمسرح والسينما العلمية ومرافق الواحة الأخرى تشمل المواقف والمصليات وعدد من المحلات التجارية والمقاهي والأكثر أهمية لما تتميز به الواحة هو وجود محطة المترو باسمها هذه المحطة تسهل الوصول إليها.

من يستهدف واحة الملك سلمان للعلوم

يستهدف الواحة جميع فئة المجتمع لأنها احد المنشآت التي تقصدها العائلة للنزهة كما يستهدفها الطلاب والوفود والمهتمين بعلوم التقنية.