النسيان المؤقت وهل هذا بداية لمرض ذاكرة السمكة

الذاكرة السيئة والنسيان المؤقت أصبح أكثر انتشارًا بين معظم أبناء الأجيال الحديثة على اختلاف أعمارهم، مع استبعاد العوامل المرضية بالطبع،ومن أشهر الأسباب هو تكرار هذه الأحداث في الروتين اليومي ، مثلا هل تتذكر ما أكلت السبت الماضي ؟ ماذا ارتديت الأحد الماضي في العمل ،في حين أن هناك أحداثًا مميزة ونادرة يمكنك تذكرها بسهولة، مثل تاريخ تخرجك أو تاريخ ميلادك أو زواجك فهذه أحداث مميزة كبيرة.

أسباب ضعف الذاكرة

خمول الغدة الدقية الذي يؤثر سلبا علي نشاء الجسم والدورة لبدموية ومستوي الأيض و الحرق في الجسم مما يؤثر علي زيادة الوزن وبالتالي تدفق الدم وضخه للمخ يؤثر علي التركيز و الاستيعاب والتذكر أحيانا.

الاكتئاب بجانب إنه يؤثر علي نشاط الجسم كله والنظرة العامة العامة للحياة إلي إنه يضعف نشاط المخ فأحيانا يلجأ مرضي الاكتئاب للنوم كثيرا وكثيرا ما يصابون بالضعف العام وسوء التغذية وهذا بالطبع يؤثر كيرا علي النشاط الذهني كله والتفكير أيضا.

سوء التغذية والوجبات السريعة والإهمال في تناول الفاكه والخضراوات يعمل علي نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للذاكرة مثل الأوميجا ثري وفيتامين ب 12.

التوتر والخوف والقلق يعمل حرفيا علي غلق مستوي التركيز و الانتباه العام ممل يؤثر علي أخذ القرارات أيضا ويتسبب في النسيان لتركيز المخ علي حد واحد فقط الذي يوتره أو يخيفه.

تناول الأدوية مثل المهدئات و أدوية الضغط ومضادات الاكتئاب وأدوية حرقة المعدة تكون من أشهر الآثار الجانبية لهم هو النسيان المفاجئ أحيانا.

بعض النصائح والإرشادات للقضاء علي النسيان وزيادة التركيز