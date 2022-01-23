نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على شاشات التليفزيون الذكي والهواتف الذكية الحديثة في المقال التالي
عروض جرير السعودية 23 يناير 2022، jarir bookstore مكتبة جرير من المكتبات المشهورة والمهمة في المملكة العربية السعودية ومفضلة لدى العديد من المواطنين وذلك المنتجات القيمة جدًا ذات الجودة العالية والأسعار التي تتميز عن غيرها من الأماكن الأخرى، وخلال كل أسبوع تقوم مكتبات جرير بعمل تخفيضات تصل إلى 50% من سعر المنتجات وخاصًة المنتجات الإلكترونية، وإليكم خلال هذا المقال بعض العروض التي سيقدمها مكتبات جرير لهذا الأسبوع.
عروض مكتبة جرير الخطيرة بمناسبة العودة للمدارس وتنزيلات على الأدوات المكتبية وألعاب الذكاء
عروض جرير اليوم
مكتبة جرير السعودية او مكتبات جرير اون لاين، كانت مكتبة صغيرة تم إنشاؤها في الثمانينيات من القرن الماضي كانت مخصصة لبيع الأدوات المدرسية ولكن تم نجاحها سريعًا وأصبحت من أكبر المكتبات في المملكة العربية السعودية وأصبحت متخصصة في الأدوات الالكترونية والأجهزة الكهربية إلى جانب الأدوات والمستلزمات المدرسية.
أسعار وتخفيضات جرير
أكثر ما يميز مكتبة جرير هي عروضها المتميزة للغاية وهي ما تجعل معظم الأشخاص يفضلونها، وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- عروض الجوالات في جرير هاتف شاومي سعته التخزينية 256 جيجابايت لون ازرق بسعر 1199 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير هاير شاشه حجم 65 بوصه لونها اسود بسعر 2849 ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاشة تي سي ال 55 بوصة أسود بسعر 1999 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هاتف سامسونج جالاكسي زد فيليب 3 السعر 3599 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالكسي جوال سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي,
- عروض جوالات جرير جوال سامسونج جالكسي ساعة التخزينية 256 جيجابايت لون اسود بسعر 6499 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات فيفو اكس برو60 السعر 2699 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سامسونج جالكسي ساعة التخزينية 256 بسعر 6499 ريال سعودي لونه اخضر.
- تخفيضات جرير شاشة بينكيو 35 بوصة بسعر 2,749 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي جوال هواوي نوفو 9 سعته التخزينية 128 جيجابايت لونه أزرق بسعر 1599 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هواوي نوفا 9 ساعات التخزينية 128 جيجابايت لون اسود بسعر 1599 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هاي سينس شاشه 50 بوصه بسعر 1699 ريال سعودي
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