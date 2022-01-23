نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجديدة لهذا الأسبوع والخصومات العملاقة مازالت في ازدياد.. اليكم بروشور العثيم في المقال التالي
عروض العثيم الجديدة، عروض أسواق عبدالله العثيم السعودية موضوع من الموضوعات المهمة، ويتساءل عنه معظم المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لوجود جميع الاحتياجات المنزلية فيه وبأسعار خيالية، حيث يوجد فيه الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية المختلفة، ويقدم هايبر العثيم مجموعة من العروض المتميزة، خلال مقال اليوم سأتحدث عن عروض العثيم لشهر يناير بمناسبة دخول المدارس وبداية العام الجديد.
عروض أسواق العثيم اليوم والتخفيضات والتنزيلات على المفروشات والمنسوجات بالإضافة إلى مستلزمات المطابخ
أسواق عبدالله العثيم
أسواق عبد الله العثيم أحد أهم المراكز التجارية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يقع المقر الرئيسي لها في مدينة الرياض ويوجد لها فروع كثيرة في كافة أنحاء المملكة، ومؤسس هذه الأسواق هو عبدالله العثيم أكبر رجال الأعمال في المملكة. وقد أعطى وظيفة المدير التنفيذي للشركة إلى عبدالعزيز عبدالله العثيم، ويعمل عدد كبير من المواطنين في هذه الشركة، أهم ما يميزها انه يتواجد فيها جميع ما تحتاج إليه أي بالذهاب إلى هناك تستطيع ان تحصل على جميع ما تريد لا تحتاج إلى أي مكان أخر.
اسعار العثيم من بروشور العثيم
عروض العثيم السعودية يناير 2022 من أفضل العروض التي قدمتها أسواق العثيم، وفيما يأتي سأتحدث عن بعض العروض سارية حتى الآن في العثيم:
- عروض العثيم الاسبوعية يوجد داخل عروض العثيم لهذا الأسبوع دجاج بروستد ستربس فيليه سعر الحبه 36.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين برجر بقري جامبو سعر الحبه 22.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم 2 حبه بطاطس مقلية حجم 1 كيلو بسعر 12.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية 2 حبه بازلاء خضراء بسعر 17.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم فيليه الدجاج رفيعة 2 حبة بسعر 23.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين صدور دجاج طرية سعر الحب 20.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم طيور دجاج حجم الحبة 2.5 كيلو بسعر 62.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم دجاج ساديا مجمد سعر الكرتونة 135.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم خضار مشكل 2 حبه بسعر 9.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب عجينه وليمة الرقائق الهناء 2 حبه بسعر.6.95 ريال سعودي
- عروض هايبر العثيم 2 حبة عجينة السنبلة رول بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده فيليه الدجاج الحار سعر الحبة 16.95 ريال سعودي.
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