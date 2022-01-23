شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ اقوي خصومات السعودية اليوم

عروض العثيم السعودية، شركة العثيم تعد شركة مساهمة مكان تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة تكون من أكبر السلاسل القوية المتواجدة في السعودية، كما أن الشركة تتواجد بالمنزلة التي تكون برقم اثنان بالأسواق المركزية من جهة المبيعات المتواجدة بالمنزلة بعد هايبر بنده الذي يعتبر من الأسواق التابعة لمجموعات صافولا، وكذلك فإن مجلة تسمى فوربس تتواجد بأمريكا قد صنفت سوق العثيم في سنة 2016 على أنه يكون هايبر كبير وشهيرًا للغاية في كافة أنحاء العالم العربي.

عروض العثيم الاثنين خصومات وتخفيضات تصل ل 70% لمدة أسبوعين

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يقوم بطرح وعرض كل أسبوع أو كل يوم أقوى وأكبر الخصومات ومعها العروض المذهلة والقوية أثناء ذلك الشهر، حيث أن هذه الخصومات والعروض التي يستطيع سوق العثيم بتقديمها أو من خلال الشركة نفسها يتم توافرها على جميع المنتجات والمستحضرات التي يتطلبها ويحتاجها ويرديها كافة الأفراد والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهذا لأن الشركة متواجد بها كافة الأجهزة المنزلية والسلع الغذائية والغير غذائية وغيرها.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على 400 جرام من البازليا الخضراء من النوع هورتكس عدد اثنان كيس يكون بسعر 7.50 بدلًا من 9.90 ريال سعودي.

خصومات العثيم الطحينة السائلة من النوع هالي مقدار 500 جرام سعرها يكون 8.95 بدلًا من 14.25 ريال سعودي.

5 كيلو جرام من كاتشب الطماطم من النوع فيكتو يكون بسعر 15.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

10 * 180 حبة من مناديل الوجه من النوع داكس مقدار كيس واحد يكون بسعر 17.95 بدلًا من 24.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم