شوف لولو ماركت عروض الأجهزة والمفروشات بأقل الأسعار

لولو ماركت يعرض مئات الأصناف من الأجهزة المنزلية والمفروشات والإلكترونيات بأقل الأسعار. فمع دخول فصل الشتاء تزداد الحاجة إلى تناول الأطعمة للحصول على السعرات الحرارية اللازمة للجسم وبالتالي يزداد الطهي داخل المنازل. ويقدم هايبر لولو خصومات كبيرة على آلات صناعة الساندوتشات وتحميص الخبز. وعروض خاصة على أواني الطهي والأفران الكهربية وغيرها الكثير. كما توجد تخفيضات على أنواع مختلفة من المفروشات من الشراشف والسجاد وغيرها.

لولو ماركت

يقدم لولو عروض العشرة والعشرين والثلاثين ريالاً.

اشتري مضخة مياه قابلة للشحن يونيفرسال مقابل 25 ريال بدلاً من 29 ريال.

جهاز ايكون قاتل البعوض قابل لإعادة الشحن مع مصيدة مقابل 30 ريال بدلاً من 49 ريال. بخصم قدره 19 ريال.

يونيفرسال قطاعة صغيرة قابلة للشحن بسعر 25 ريال بدلاً من 49 ريال بخصم قدره 24 ريال.

كاوية جافة يونيفرسال احصل عليها مقابل 30 ريال بدلاً من 44 ريال واستفد بخصم 14 ريال.

احصل على صانعة الساندويتشات /محضر الدونات/ حماصة الساندوتشات مقابل 30 ريال بدلاً من 65 ريال.

عروض لولو

طاوة متعددة الاستعمال غير لاصقة + ملعقة مقابل 69 ريال بدلاً من 89 ريال بخصم قدره عشرين ريالاً.

طقم عشاء تشيلو مجموعة 21 قطعة متنوع بسعر 69 ريال بدلاً من 164 ريال احصل عليه بخصم قدره خمسة وتسعين ريالاً.

اشتري طقم شيفلاين قدر ضغط سعة 5 لترات + 3 لتر مقاس 24 سم قدر + غطاء، مقلاة 26 سم مقابل 169 ريال بدلاً من 299 ريال بخصم قدره 130 ريال.

خلاط نيكاي 3 في 1 خلاط قوة 750 واط مقابل 209 ريال بدلاً من 299 ريال بخصم تسعين ريالاً.

إمبيكس خلاط مع مطحنة قوة 600 واط يعرض مقابل 149 ريال بدلاً من 189 ريال بخصم أربعين ريالاً.

بريتي تريو خلاط مطحنة بسعر 279 ريال بدلاً من 389 ريال بخصم قدره مائة وعشرة ريال سعودي.

lulu hypermarket

طقم أواني شيفلاين غير لاصقة مجموعة 7 قطع بسعر 99 ريال بدلاً من 229 ريال بخصم قدره مائة وثلاثين ريالاً.

اشتري طقم أواني شيفلاين للطهي غير لاصقة مجموعة عبارة عن 10 قطع مقابل 169 ريال بدلاً من 239 ريال.

أريستو صندوق تبريد 14 لتر مقابل 69 ريال بدلاً من 85 ريال.

اشتري سنبيت طقم برطمانات مقاسات مختلفة بعشرة ريالات فقط بدلاً من 18 ريال.

وعاء فخاري متنوع مقابل 25 ريال.

لولو هايبر ماركت