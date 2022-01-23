شوف عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir بخصم 50% في مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والالكترونيات من شاشات ولابتوب وايباد وتابلت متاحة على موقع جرير اون لاين jarir بخصم يصل إلى 50% في كل فروع مكتبات جرير jarirbookstore في المملكة العربية السعودية، والتي تجدون بها كل أنواع الأجهزة الإلكترونية بمواصفات عالية من أشهر الماركات على المستوى العالمي والعربي.

عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir بخصم 50% في مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

تضم عروض مكتبة جرير أرخص اسعار الجوالات بخصومات مبيرة وهدايا مجانية على منتجات مختارة، كما تشمل التخفيضات أسعار الشاشات الذكير وكافة أجهزة جرير ايباد الحديثة، مع تنزيلات عالية على الكومبيوتر المحمول واللوحي اللذان يشملان أجهزة لابتوب جرير والتابلت، وهذتا كله متاح لفترة محدودة أو حتى إنتهاء الكمية.

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مع أجهزة جرير جوالات متاح أعلى المواصفات وأحدث الإصدارات المطروحة في كل متاجر السعودية والتي نعرضها لكم بسعر مخفض وهدايا مجانية عند الشراء بقيمة 200 ريال سعودي، وتضم الإصدارات جوالات جرير ايفون مع جرير سامسونج بمواصفاتهم التي لا ينافسها أي من الإصدارات من الشركات الأخرى، مع إصدارات هواوي واونر وشاومي وفيفو من الفئات المتوسطة.

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نعرض لكم في التالي أسعار أجهزة جرير هواوي huawei من التابلت واللابتوب بتخفيض كبير يصل إلى 23%، كل أجهزة ابل ايباد ipad بأجدد الإصدارات وأعلى المواصفات، هذا مع أجهزة الكومبيوتر المكتبي واللوحي من لينوفو lenovo وام اس اي واسوس وتي سي، مع أجهزة مايكروسوفت microsoft الغنية عن التعريف.

مكتبات جرير

نأتي الآن لأسعار شاشات جرير الذكيرة بأعلى جودة وأفضل صورة، والتي تتسم بمواصفاتها التي تقدم لكم أمتع مشاهدة، وتجدون في التالي أسعار شاشات سكاي وورث وهاير وتي سي ال، كما تجدون أيضًا أسعار أحدث الشاشات من سوني وهايسنس وال جي، وهذا بخصم وصل إلى 50%.

قدمنا لكم أحدث خصومات شركة جرير للتسويق بمناسبة العودة للدراسة بتخفيضات حتى 50% بكل الفروع وعلى الموقع الرسمي، على أن تستمر الخصومات لفترة محدودة فقط، فعليكم الإسراع في التسوق قبل نفاذ الكمية والإستفادة من خدمة تقسيط جرير المتاحة لعملاء المملكة العربية السعودية.