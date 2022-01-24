نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية لتنظيف الحمام والتواليت وإزالة البقع والاصفرار في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الحمام، يعتبر الحمام من أهم الأماكن التي يجب أن تكون دائما نظيفة، حيث أن نظافته تجعل المنزل بالكامل نظيف ورائحته ذكية، لانه يوجد به اكبر قدر من ممكن من الجراثيم والبكتيريا الضارة، فيجب الحرص على استخدام المواد المطهرة والمنظفة والمعطرة التي تجعل الحمام أكثر نظافة وامان، وخصوصا هذه الأيام فى وجود فيروس كورونا يجب أن يكون الحمام أكثر تعقيما، أليكم بعض الوصفات التي سوف نقوم بتحضيرها في المنزل لتنظيف الحمام بالكامل.

طريقة لتنظيف سيراميك الحمام

المكونات:-

لتر من الماء الدافئ.

معيار من الكلور.

معيار من سائل تنظيف الأطباق.

سلك الألومنيوم للتنظيف أو قطعة قماش.

طريقة التحضير والاستخدام:-

في وعاء خاص بالحمام نضع لتر الماء وعليه معيار الكلور ومعيار سائل تنظيف الأطباق ونقوم بوضع سلك الألومنيوم في الخليط المعد ونقوم بتنظيف سيراميك الحمام به أو باستخدام القماش على مساحة لكى تصلي إلى أعلى مكان في الحمام ويشطف فيما بعد بالماء.

طريقة ثانية لتنظيف السيراميك

المكونات:-

لتر من الماء الساخن.

معيار من سائل غسيل الاطباق.

معيار من الكلور.

معيار من حمض الكبريتيك المخفف ( اختياري ).

مقشة وممسحة خاصة بالحمام.

طريقة التحضير والاستخدام:-

في دلو خاص بالحمام نقوم بوضع الماء الساخن وعليه الكلور وحمض الكبريتيك المخفف وسائل الأطباق.

نقوم بوضع كمية من الخليط على الأرضية ومنظف جيدا بالمقشة الخاصة بالحمام ونفرك جيدا حتى نتخلص من كل الأوساخ.

نقوم بشطف الأرض بالماء وتمسك بالممسحة لتنشيف الماء.

تنظيف الأحواض والبانيو والحنفيات

المكونات:-

عصير ليمون

ملح ليمون.

خل.

ماء دافئ.

بيكربونات الصوديوم.

كلور.

طريقة التحضير:-

في وعاء نضع الليمون وملح الليمون والخل ثم نقوم بفرك المكونات وتوضع على الحنفيات.

في وعاء نضع البيكربونات الصوديوم والكلور والخل في ماء دافئ باستخدام ليفة خاصة بتنظيف الحمام نقوم بإضافة مكونات الخليط إليها وندعك بها البانيو والأحواض.

وتشكل بالماء والخل للتلميع.

لتنظيف المرحاض:-

يجب تنظيفه يومياً بسائل تنظيف الأطباق والكلور والخل، يوضع هذا الخليط في زجاجة الاستخدام اليومي باستخدام السلك الألومنيوم.

ويشطف بالماء جيدا.

نصائح لتنظيف الحمام:-

أولا: نقوم بترتيب الفرش والمساحات والأطباق الخاصة بالحمام في مكان قريب لسهولة الاستخدام.

ثانياً: قومي بتنظيف الحمام يوميا للتخلص من الجراثيم باستخدام الديتول السائل والصابون السائل.

ثالثاً: تعطير الحمام بمعطر خاص بالحمامات وبمعطر الجو.