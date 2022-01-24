شوف تصفيات رائعة تصل حتي 50% من ساكو على الجوالات مختارة من أفضل الماركات

ساكو أكبر شركة سعودية تعمل في جميع المجالات لديها فروع داخل وخارج المملكة حيث أتسعت في مجالها وقامت بأنشاء موقع لتسهل علي الجميع التسوق من خلاله وتقدم أفضل ما لديها من أقوي العروض المميزة على الجوالات المختارة من أفضل الماركات العالمية بتصفيات وخصومات تصل حتي 50% كما تقدم عروض أخري بتصفيات رائعة تصل حتي 70% على الآكسسوارت ومشتملات الهواتف المحمولة كما تسهل على جميع عملائها التسوق الإليكتروني عبر موقعها وتقدم خدمة التوصيل للمنزل.

تصفيات رائعة تصل حتي 50% من ساكو على الجوالات مختارة من أفضل الماركات

موبيل جالكسي s10، ذاكرة داخلية 128 جيجا، متوفر بلون أسود، متوفر بالجهاز بصمة الأصبع، يوجد فتحتان لشريتان، نوع الشريحة نانو، نظام التشغيل : أندرويد، سعة البطارية

4100 مل أمبير، ذاكرة الرامات 8 جيجا بايت، سعر الجهاز 2099.00 ريال سعودي بدلاً 3949.00 ريال سعودي خدمة التوصيل للمنزل 25.00 ريال سعودي.

جهاز هواوي P30 لايت، مدعم بشرحتي 4G،2G، متوفر بخصية بصمة الأصبع، لون الجهاز أسود ليلي، الشبكات المدعومة LTE 4G، سعة التخزين الداخلي 128 جيجا بايت، ذاكرة الرام 6 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.15 بوصة، متوفر بشرحتين، سعر الجهاز 949.00 ريال سعودي بدلاً من 1069.00 ريال سعودي.

موبايل سامسونج جلاكسي A70، متوفر بلون برتقالي، متوفر بشريحتين، سعة التخزين 128 جيجا بايت، سعة البطارية 4500 مل أمبير، ذاكرة الرام 6 جيجا بايت، نظام التشغيل أندرويد، حجم الشاشة 6.7 بوصة، دقة الكاميرا الخلفية

32 + 5 + 8 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية، سعر الجهاز 999.00 ريال سعدي بدلاً من 1539.00 ريال سعودي.

32 + 5 + 8 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية، سعر الجهاز 999.00 ريال سعدي بدلاً من 1539.00 ريال سعودي. هاتف أونر S18، سعة الذاكرة 32 جيجا، بلون أسود، ثنائي الشريحة، شاشة عرض 5.71 بوصة، لا يتوافر بصمة الأصبع، نظام التشغيل أندرويد، رامات 2 جيجا بايت، بطارية الجهاز لا يمكن أزالتها، وزن الجهاز 146.00جرام، الكاميرا الخلفية: 13 ميجا بكسل، لكاميرا الأمامية: 5 ميجا بكسل، سعر الجهاز 279.00 ريال سعودي بدلاً من 349.00 ريال سعودي.