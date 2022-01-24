شوف عروض العثيم السعودية حتى 25 يناير

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عروض العثيم ، فوائد لحم الجمل، يحتوي على مجموعة كبيرة من الدهون المتعددة التي تعمل على الحد من الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي على نسب منخفضة من الكوليسترول الضار والدهون، يمتلك البروتين بكميات تزيد عن 20% ويعد من أنواع البروتين قليلة الدهون، يساعد في تعزيز صحة الجلد وزيادة قوة الجهاز المناعي، مصدر مهم من مصادر الفيتامينات التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى، لحم رفيدي بالعظم كيلو بسعر 49.95 ريال.

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فوائد جوز الهند، يحتوي على مجموعة كبيرة من الألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد كما يعد مصدر أساسي للفيتامينات، يساعد حمض اللاريك على زيادة مستوي الكولسترول الجيد بالجسم، كما يقلل من نسب الدهون، يعزز صحة كل من القلب والجهاز الهضمي للإنسان، تعمل مضادات الأكسدة على محاربة الفيروسات والبكتيريا وتعزيز صحة الجهاز المناعي، تساعد الخصائص المضادة للميكروبات في القضاء الروائح الكريهة بالفم، جوز هند كيلو بسعر 4.50 ريال.

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فوائد الليمون الأسود، يعد من المصادر التي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، يساعد في تنظيم دقات القلب والحد من الأصابة بأمراض القلب بسبب وجود مضادات الاكسدة، يمتلك نسب مرتفعة من مطهرات الجهاز الهضمي التي تساعد في إزالة السموم، كما يحتوي فيتامين ج الذي يعمل على حماية الأمعاء من الأمراض، يقوم بتقوية وظائف الدماغ وتعزيز صحة الجهاز العصبي، تعمل الفيتامينات والمعادن على الحد من الإصابة بأمراض المفاصل وهشاشة العظام، ليمون أسود مجفف كيلو بسعر 21.95 ريال.