نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 60% وهداية كتير في العثيم السعودية الآن ولفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهتمت أسواق العثيم على أن توفر إلى عملائها مجموعة من التخفيضات على مختلف منتجاتها الغذائية والأجهزة الكهربائية، فتتسم المنتجات بأنها طازجة بنسبة 100%، فتعمل العثيم على إرضاء عملائها وتقديم إليهم كل ما يحتاجون من منتجات، وسنتعرف من خلال المقال تخفيضات العثيم في المملكة العربية السعودية.

تخفيضات العثيم في المملكة العربية السعودية

توفر العثيم إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات الغذائية سواء لحوم أو دواجن أو فواكه أو خضروات أو مخبوزات أو حلوى ومن بين المنتجات التي يتوفر العرض كلًا من التالي” أرز بسمتي مزة، زيت فيكتو للطبخ والقلي، دجاج لي بون مجمد، لحم حاشي بالعظم طازج، صابون برسيل أزرق كبير، حليب هالي بودرة، سكر الأسرة ناعم.

يحتوي العرض على كلًا من التالي أيضًا” سمن فارم نقى، زيت أبو فهد للطبخ والقلي، حليب فيكتو بودرة، كرواسون بالزعتر، جبن إسكندراني وإسطنبولي دمياطي مصري، مكدوس سوري عدس أحمر تركي، هيل هندي، قهوة برازيلي، كورن فليكس نستله فيتنس، حليب أبو قوس لايت سائل، حليب المراعي سائل قليل دسم، حليب ريجيليه فيتاميلك خالي من الدسم، حليب أبو قوس، حليب ريجيليه بودرة خالي من الدسم، سكر سويتن لو منخفض السعرات، سكر سويت اند لو دايت زجاج.

خصومات العثيم في السعودية

من بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها أيضًا كلًا من التالي” قشطة بوك، بسكويت أولكر بسكريم كاكاو، شراب أروجينال برتقال وجزر، صدور دجاج سيرا بلا عظم وجلد، ملوخية مونتانا، لبنة أولكر، حلاوة حلواني سادة، زيت صني للطبخ، لانشون سنيورة دجاج، زيت نخلتين نباتي، شوربة باشاك بكريمة الخضار، جل استحمام ديتول عناية”.

تقدم العثيم على أيضًا على” صابون ديتول منعش، صابون ديتول، معجون أسنان ألو دنت بياض طبيعي، مربي العلالي فراولة، مربي هيرو مشمش خفيف، حلاوة حلواني سوربيتول دايت، كورن فليكس كلوقز سبيشال، مربي سان دالفور فراولة خالي من السكر، سكر كاندريل بودرة، سكر ستيفيانا قليل السعرات الحرارية، بسكويت مكفتز دايجيستف لايت، جبن نادك شرائح قليل الدسم، جبن المراعي شيدر علب خالي من الدسم.