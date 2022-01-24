شوف أجدد عروض اكسترا Extra big offers لفترة محدودة بخصومات تصل إلى 55% على الجوالات والدفايات واللابتوبات

نقدم لكم اليوم أحدث عروض اكسترا بمدن المملكة العربية السعودية على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، ومنهم: خصومات خاصة على أسعار ماكينات إزالة الشعر، وغيرهم على أسعار ماكينات تصفيف الشعر، كما تتوفر خصومات كثير منهم على أسعار الجوالات الحديثة 2021 بأنواعها، ويتوفر بالفروع أيضاً خصومات عديدة على أسعار اللابتوبات الحديثة 2021 بأنواعها، كل هذه الخصومات وأكثر تجدونها فقط من خلال عروض اكسترا Extra big offers عبر موقع ثقفني لجديد كل عروض وأخبار دول الخليج العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية اليوم، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا اليوم على الأجهزة المنزلية الحديثة بالسعودية Extra

تتوفر كثير من التنزيلات الخاصة على أسعار الفرشاة المسخنة لتمليس الشعر بطلاء مصنوع من السيراميك والتورمالين مع عزل حراري للجهة الخلفية مع إمكانية تسخين في مدة 50 ثانية، وبها 111 شعيرة تمشيط، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار فرشاة تمليس الشعر من ماركة برنسيس بدرجة حرارة تصل إلى 180 مئوية، وخصم آخر منهم على سعر جهاز تجعيد الشعر من ماركة فيليبس Philips مع اعدادات رقمية لدرجة الحرارة.

خصومات اكسترا السعودية اليوم وحتى نفاذ الكميات

نواصل مع حضراتكم تقديم باقي عروض إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر جهاز تمليس الشعر من Babyliss بالبخار تصل لدرجة حرارة 230 درجة مئوية مصنوعة من السيراميك، وعرض آخر منهم على سعر بيبي ليس فؤشلة الشعر مع تسخين سريع يصل إلى 200 درجة مئوية، مع 3 اعدادات للحرارة مع زعانف تمليس الشعر ساخنة، وخصم آخر منهم على سعر ماكينة براون سيل أبير سبيريس 3 للجسم والأرجل، وخصم آخر منهم على سعر جهاز براون سيلك أبير 9 آلة إزالة الشعر اللاسيلكية للشعر الرطب والجاف، وخصم آخر منهم على سعر ماكينة إزالة الشعر من Philips مع اكسسوارات مساج وكيس وسرعتين، مع إضاءة لكشف وإزالة الشعر.

خصومات إكسترا اليوم ولفترة محدودة على الجوالات الحديثة Extra Ksa

تتوفر كذلك كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: هاتف Iphone 3 mini بسعات مختلفة 128، و256، و516 جيجابايت بالألوان الموضحة سابقاً الأبيض، والأسود، وغيرهم.