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عمر شويل - جدة تنظيف طاسة القلي المحروقة وتلميعها في اقل من دقيقة بمكون واحد فقط و بكل سهولة - ثقفني
تتعرض الكثير من السيدات صعوبات كثيرة فى تنظيف الأوانى وخاصة طاسة القلى التى تتراكم عليها الدهون والزيوت الكثيرة أثناء القلى والأواني المصنوعة من الألومنيوم بوجه خاص والسلك وسائل الصابون لا يقوم بالتنظيف المرغوب به على الرغم من بذل المزيد من الجهد فى دعكها .
الليمون منظف طبيعي سريع المفعول
يعتبر الليمون من المواد الفعالة في إزالة البقع في الطاسة الخاصة بالقلي ولكن لا بد أن تضع هذه المكونات:
- عصير الليمون ملعقة كبيرة.
- ملح الليمون ملعقة كبيرة.
- الكركديه ملعقة كبيرة الحجم جافة.
- قشور الليمون العصور.
- كمية مناسبة من المياه.
طريقة التحضير
- يتم وضع كمية مناسبة من الماء فى إناء على النار .
- يضاف إليها عصير الليمون وملح الليمون والكركديه الجاف وقشور الليمون المعصورة مسبقا.
- يترك الخليط حتى تمام الغليان.
- توضع طاسة القلى داخل الخليط على النار بحرص شديد وتترك لمدة ما يقرب من عشرين دقيقة.
- تخرج الطاسة من الخليط وتقشر الدهون بملعقة أو سكينة وتوضع مرة أخرى و يتم تكرار هذه العملية حتى تختفي الدهون والاوساخ تماما.
- تغسل الطاسة بالسلك الخشن وسائل الصابون للقضاء على باقى الدهون وتشطف بالماء الجارى وتجفف.
الماء المغلي أحد أهم المنظفات
- توضع كمية مناسبة من الماء وتترك حد الغليان داخل طاسة القلى .
- ترفع الطاسة من على النار وتترك لتبرد .
- وتدعك جيدا باستخدام السلك الخشن حتى تزول الدهون والأوساخ والتكرار هذه الخطوات سوف يتم تنظيف الطاسة تماما .
- لكن يجب الحرص على عدم تجريح الطاسة التى التى تحتوى على طبقة غير لاصقة الدهون من الداخل .
- كما ينصح بغسل طاسة القلى بعد كل استخدام باعتبارها أحد أوانى المطبخ العادية التي تغسل بعد كل استخدام.
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