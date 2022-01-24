تنظيف طاسة القلي المحروقة وتلميعها في اقل من دقيقة بمكون واحد فقط و بكل سهولة

تتعرض الكثير من السيدات صعوبات كثيرة فى تنظيف الأوانى وخاصة طاسة القلى التى تتراكم عليها الدهون والزيوت الكثيرة أثناء القلى والأواني المصنوعة من الألومنيوم بوجه خاص والسلك وسائل الصابون لا يقوم بالتنظيف المرغوب به على الرغم من بذل المزيد من الجهد فى دعكها .

الليمون منظف طبيعي سريع المفعول

يعتبر الليمون من المواد الفعالة في إزالة البقع في الطاسة الخاصة بالقلي ولكن لا بد أن تضع هذه المكونات:

عصير الليمون ملعقة كبيرة. ملح الليمون ملعقة كبيرة. الكركديه ملعقة كبيرة الحجم جافة. قشور الليمون العصور. كمية مناسبة من المياه.

طريقة التحضير

يتم وضع كمية مناسبة من الماء فى إناء على النار . يضاف إليها عصير الليمون وملح الليمون والكركديه الجاف وقشور الليمون المعصورة مسبقا. يترك الخليط حتى تمام الغليان. توضع طاسة القلى داخل الخليط على النار بحرص شديد وتترك لمدة ما يقرب من عشرين دقيقة. تخرج الطاسة من الخليط وتقشر الدهون بملعقة أو سكينة وتوضع مرة أخرى و يتم تكرار هذه العملية حتى تختفي الدهون والاوساخ تماما. تغسل الطاسة بالسلك الخشن وسائل الصابون للقضاء على باقى الدهون وتشطف بالماء الجارى وتجفف.

الماء المغلي أحد أهم المنظفات