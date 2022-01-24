فكرة جهنمية تنظيف الممبار فى ثوانى بمكون ميخطرش علي بالعفريت من غير ما تمسكيه

تبحث كل سيدة عن طريقة سهلة لتنظيف الممبار بسرعة والتخلص من أي روائح فيه، واليوم نستعرض معا طريقة بسيطة لتنظيف الممبار سواء أكان بقري أو ضاني، حيث يوجد فئة من الناس يحبون أكل الممبار كثيرا وخاصة في عيد الأضحى ولكن قبل أكله يجب تنظيفه جيدا والتخلص من أي دهون أو فضلات فيه، وطريقة التنظيف بثلاثة طرق إما بغطاء زجاجة أو باستخدام السفن أب والطريقة الأخيرة هي بيكربونات الصوديوم.

طريقة تنظيف الممبار بغطاء الزجاجة

هذه الطريقة تستخدمها كثير من السيدات حتى تزيل جميع الدهون والأجزاء الغير مرغوبة في الممبار، فبعد استخدام هذه الطريقة لن تكوني بحاجة إلى استخدام السكين، فنقوم بوضع الغطاء في الممبار ثم سحب الممبار حتى نهايته وستجدي جميع الزوائد تم خروجها، بعد ذلك في إناء به ماء وملح وليمون وخل نقوم بوضع الممبار فيه ثم نتركه نصف ساعة ليتم إزالة جميع الروائح الغير مستحبة.

طريقة تنظيف الممبار بالكربونات الصوديوم

مكوناتها:

بيكربونات الصودا.

خل.

ليمون.

ماء.

ملح.

طريقة استخدامها:

في إناء نضع فيه كمية من الماء.

بعد ذلك نقوم بوضع بيكربونات وملح وليمون وخل.

نضع الممبار بعدها في هذا الإناء وتركه ثلاثون دقيقة.

بواسطة السكين نبدأ في إزالة الفضلات من على الممبار برفق.

بعد أن أصبح نظيف نقوم بوضع عصير ليمون على الممبار وتركه ساعة ثم غسله بالماء.

طريقة تنظيف الممبار بالسفن أب

تعد هذه الطريقة من أبسط الطرق، نقوم بقلب الممبار على الجهة الأخرى وتنظيفه من الذي فيه باستخدام الماء.

بعد ذلك نضعه في وعاء ونضع فوقه السفن أب وبالإمكان إضافة كوب زبادي.

نتركها هكذا لمدة ثلاثين دقيقة ثم نبدأ في إزالة أي بقايا فيه بالسكين، ويكون هكذا نظيف تماماً.