مكون سحري لتنظيف وتلميع حروق البوتاجاز وإزالة أصعب البقع والحروق بدون مجهود

طريقة إزالة الحروق من البوتاجاز، يعتبر البوتاجاز من المهام الصعبة فى تنظيف المنزل، حيث نعانى من الحروق التي توجد فى البوتاجاز او الاوانى أو الافران، وحيث يعد البوتاجاز هو اكثر جهاز يستخدم في المطبخ فيجب أن يكون أكثر نظافة، فمن السهل إزالة الدهون لكن من الصعب ازالة الحروق، سنقوم بتحضير بعض الوصفات لإزالة الحروق وتلميع البوتاجاز.

أولاً: خليط الخل وسائل تنظيف الأطباق:-

المكونات:-

ربع كوب من سائل تنظيف الأطباق.

٢ ملعقة من كربونات الصوديوم.

نصف كوب من الخل.

ماء مغلي.

قبل الاستخدام يجب ارتداء قفازات وكمامات عزل مواد التنظيف.

طريقة التحضير:-

قبل أى شيء نتأكد من فصل الكهرباء والغاز عن البوتاجاز حتى لا تحدث إصابات.

في طبق نقوم بخلط الصابون السائل والخل والبيكربونات الصوديوم والخل.

تخلط المكونات جيدا ونقوم بتنظيف البوتاجاز بها.

يقسم الخليط إلى قسمين جزء في الوعاء وجزء فى زجاجة بخاخ لرش سطح البوتاجاز.

يترك الخليط على البوتاجاز لمدة ٣٠ دقيقة حتى تزول كل الحروب والدهون منه.

نقوم بتحضير منشفة مجففة ونمسح الخليط ومجفف البوتاجاز ثم نجففه جيدا من الماء قبل التشغيل.

ثانيا: عجينة البيكربونات الصوديوم مع الماء:-

نقوم بخلط البيكربونات الصوديوم مع الماء حتى تصبح عجينة.

ونقوم بوضعها على المكان المراد إزالة أثار الحروق منه ويترك بعض الوقت يمكن إضافة الخل حيث يتفاعل مع البيكربونات الصوديوم سوف يؤدى إلى إزالة الحروق والدهون أسرع.

تستخدم فرشاة مخصصة للبوتاجاز ونقوم بفركه جيدا لها.

نقوم بتجفيف البوتاجاز حتى تتم نظافته.

ثالثا: تنظيف البوتاجاز بملح الليمون:-

المكونات:-

ملعقتين من سائل تنظيف الأطباق.

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

ملعقتين من ملح الليمون.

لتر ونصف من الماء.

زجاجة رشاش.

طريقة التحضير:-