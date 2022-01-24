إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد الآن مشروع مربح بدون أي مجهود هتكسب ملايين

زيت القلي المستعمل من فضلك لا تتخلص من زيت القلي المستخدم بعد اليوم ، من الأفضل عدم استخدام زيت القلي أكثر من مرة عند قلي الطعام وتحضيره ، لأن أحد أهم الأشياء التي يجب على السيدات في المنزل مراعاتها هو الالتزام بتغيير زيت القلي ، ولكن لا تفعل ذلك. إهدار كمية الزيت التي تم استخدامها من قبل ، نظرًا لوجود العديد والعديد من المهام التي يمكن أن يؤديها الزيت المستخدم ، من خلال شرح أدناه لأهم ما يمكننا القيام به لإعادة تدوير الزيت الذي تم قليه ، وفيما يلي شرح أيضًا كيفية استخدام هذا الزيت .

زيت القلي المستعمل

زيت القلي في حوض المطبخ أو حوض الحمام ليس صحيحًا تمامًا لأنه من الأشياء الخاطئة التي يمكن أن تسبب العديد من مشاكل الصرف والتي يمكن تجنبها تمامًا من خلال حقيقة أن المادة مصنوعة في القلي بأنواع مختلفة كمية الزيت يتم استخراجه بعد تجميع الطعام ، ثم نبدأ في تصفية الزيت ، من خلال جمع حوالي لترين من هذا الزيت ، يمكننا عمل وصفة لصابون التنظيف ، من خلال الفقرات التالية نشرح أكثر ما يمكن فعله لجعل الصابون المنزلي مهمًا أشياء:

طريقة عمل الصابون بزيت القلي:

لترين من مكون الزيت المستعمل.

كوبان من الدقيق.

نصف كوب سائل منظف.

ملعقتان من الجليسرين.

ليمون معصور.

ربع كيلو من مكون البوتاس، أو مكون هيدروكسيد البوتاسيوم.

قم بخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه ، وبعد الخلط يتبين أن معجون الصابون قد تشكل ، ومن السهل سكبه بعد التشكيل ، مع الحرص على عدم لمسه ، وتركه يتصلب داخل القالب.

هذه المادة الطبيعية من مجموعة متنوعة من الزيوت متعددة الاستخدامات وهناك دعوات متعددة لاستخدام الزيوت بدلاً من إهدارها ، ويمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها في العديد من الاستخدامات والاستخدامات القابلة للتطبيق ، وهي من أكثر الزيوت فائدة للقلي المستعمل إذا تم إلقاؤها بعيدًا ، يمكن أن تلحق الضرر بالبيئة المحيطة ، من خلال خلط جميع المكونات التي قمنا بتفصيلها بمزيج مفلتر من هذه الزيوت ، يمكننا إنشاء أفضل تركيبات المنظفات والبودرة القوية مع القدرة على إزالة أصعب البقع.