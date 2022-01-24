نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تسوق مع عروض لولو بهجة الهند وغيرها في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسوق مع عروض لولو بهجة الهند وغيرها في السعودية - ثقفني
عروض لولو حيث يأتي العالم للتسوق هذا هو شعار متاجر لولو المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية تلك المتاجر التي لا تتوقف عن تقديم تخفيضات وخصومات للمستخدمين على مدار العام من تخفيضات أسبوعية لشهرية لعروض على منتجات محددة وغيرها وفي المجلة التي نحن بصدد الحديث عنها الآن نجد تنوع في العروض مثل عرض بهجة الهند وغيرها.
فروع لولو ماركت في السعودية
- لكل من يود الاستفادة من عروض لولو هذه الفترة يمكنه التوجه لأحد فروعه المنتشرة في المملكة.
- فمثلًا فرع الخبر موجود في شارع الملك فهد.
- وفرع الجبيل في شارع الملك فيصل غرب.
- أما عنوان فرع الإحساء فهو في السلمانية الجنوبية.
- ويوجد فرع الدمام على طريق الملك فهد في الشارع الثامن.
- حي الشاطئ الشرقي هو عنوان فرع الدمام.
- هذا بالنسبة لمن يود زيارة الفروع أما من يفضل الشراء أون لاين فيمكنه بكل سهولة زيارة موقعهم الرسمي على الإنترنت وطلب المنتجات التي ستصلحهم حتى باب المنزل.
عروض لولو بهجة الهند
- بهذا العنوان افتتحت المجلة عروض لولو لتتحدث عن منتجات هندية عالية الجودة من مأكولات إلى أزياء واحتفالات.
- منتجات مثل أرز بسمتي كلاسيك من زيبا إنتاج هندي سعر الكيس 5 كيلو جرام 32.95 ريال سعودي بدلًا من 57 ريال.
- كذلك أرز بسمتي أبيض تاج محل كيس 5 كيلو جرام بسعر 33.5 ريال سعودي بدلًا من 47.25 ريال.
- أما زيت جوز الهند الغني عن التعريف والمستخدم في العديد من وصفات العناية بالبشرة ووصفات الشعر بالإضافة لاستخدامه موخرًا في عدد من وصفات الطعام.
- تقدم عروض لولو زيت باراشوت زيت جوز الهند المشهور زجاجة وزن 2 كيلو جرام فقط بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال عرض مميز جدًا.
- المجلة بها كذلك عروض أخرى كثيرة غير العروض الهندية متعلقة بمنتجات الشعر للحفاظ على رونقه ولمعانه ولتغذيته كذلك مثل الزيوت.
- مثل عرض على زيت الشعر دابر أملا زجاجة 500 مل فقط بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 20.85 ريال.
- وكريم دابر فاتيكا للشعر عبوتين حجم الواحدة منهم 140 مل الاثنين بسعر 9.90 ريال سعودي بدلًا من 15.33 ريال.
- بالإضافة إلى عروض أخرى كثيرة.
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