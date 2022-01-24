شوف خصومات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية

اكسترا بالمملكة العربية السعودية عروض وخصومات قوة ومستمرة تصل لأكثر من 60٪، يتواجد بداخلة كل ما هو ضروري ومطلوب من الأجهزة الكهربائية للمنزل ما من جهاز أو ماركة إلا وسوف تجدها بداخل اكسترا بالسعودية بالإضافة الي السعر والخصومات الأسعار دائماً متفاوتة لتناسب جميع العملاء وجميع الفئات والخصومات هائلة، يتواجد ايضاً لاكسترا العديد من الفروع داخل السعودية ليسهل على عملاءه الحصول على المستلزمات الضرورية لهم والأستمتاع بالعروض المستمرة في وقت وجيز من خلال التوجه إلى أقرب فرع لهم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتناول العروض في اكسترا بالتفصيل.

عروض اكسترا بالسعودية على الثلاجات :

يتواجد داخل اكسترا أجود أنواع الثلاجات والأكثرها انتشاراً ومبيعاً في السوق التجاري للأجهزة الكهربائية وسوف نتناول العروض على كل الماركات بالتفصيل كما يلي:-

ثلاجة بيكو، سعة 514 لتر تحافظ على الخضار طازج لاطول فترة، 18.2 قدم بخار إضاءة إل إي دي، متوفرة الأن فقط باللون الفضي، السعر داخل العرض 3899 ريال سعودي.

لعشاق التميز ثلاجة سامسونج 16 قدم، عالية الجودة و التقنيات إنفيرتر، بخار إنوكس، متوفره بخصم يصل ل 48٪ بادر بالحصول على هذا العرض ووفر 2400 ريال سعودي، حيث أن السعر قبل الخصم 4999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2599 ريال سعودي.

ثلاجة هاير، 1.52 قدم، متوفرة باللون الأبيض، يتوفر عليها خصم لا تجعله يفوتك خيث يصل ل 23.11٪ السعر قبل العرض كان 649 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 499 ريال سعودي.

ثلاجة كلاس برو 16.4 قدم، مانع تجمد متوفرة باللون الأبيض تحافظ على الخضار والفواكه طازجة طوال الإسبوع، الخصم المتاح الأن ولفترة محدودة يصل ل 36.67٪، حيث أن السعر قبل العرض 2999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1899 ريال سعودي.

عروض اكسترا على جميع الغسالات :

يتواجد داخل اكسترا جميع انواع الغسالات تعبئة أمامية وتعبئة علوية ومتوفر كل الماركات والخصومات اصل ل50٪، وسوف نتناول العروض والخصومات على الغسالات بالتفصيل في الأسطر الأتية كما يلي :-