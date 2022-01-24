نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وفر مع تخفيضات هايبر بنده السعودية على كافة المنتجات المرغوب فيها في المقال التالي
عمر شويل - جدة وفر مع تخفيضات هايبر بنده السعودية على كافة المنتجات المرغوب فيها - ثقفني
وفر مع تخفيضات هايبر بنده السعودية على كافة المنتجات المرغوب فيها لكل منزل عصري من المنتجات الغذائية وأجهزة البيت الحديث والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، كل ذلك ضمن عروض الـ 10 و 15 و 20 ريال سعودي داخل أسواق هايبر بنده وبسعر البيع الأصلي للعملاء بعد الخصومات المتوفره داخل الهايبر، هايبر بنده يتميز دائما بجودة منتجاتة وبأسعارة الخيالية على جميع المنتجات داخل العروض الاسبوعية، يسعى هايبر بنده دائما في أن يكون رقم واحد في التخفيضات والعروض الخاصة التي يقدمها داخل جميع فروعه داخل المملكة وخارجها.
وفر مع تخفيضات هايبر بنده:
- احصل على تخفيضات بنده على كيس بطاطس مقلية / بطاطس رفيعة دراي وزن الكيس 2 كيلو، بسعر البيع الأساسي لكافة العملاء قبل الخصم وهو 20.95 ريال سعودي، وأما بالنسبة لسعر الكيس بعد التخفيضات المتوفرة في هايبر بنده هو 10 ريال سعودي.
- وفر دائما مع عروض وخصومات أسواق هايبر بنده في المملكة على تورتيلا عادي يومي وزن 480 جرام. عدد 2 حبة بسعر 10 ريال سعودي وهو سعر البيع بعد التخفيض وبدلا من السعر الأصلي للمنتج. قبل الخصومات المقدمة من سوبر ماركت هايبر بنده وهو 19.90 ريال سعودي.
- اشتري كيس خضراوات السنبلة مقدم من بنده وزن 800 جرام وبسعر 16.95 ريال سعودي. ولكن بالنسبة لسعر الكيس بعد الخصومات المتوفره في بنده أصبح سعر الكيس هو 10 ريال سعودي.
- عرض هايبر بنده على فطيرة سادة وليمة وزن 400 جرام. عدد 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من سعر البيع قبل الخصم المقدم من هايبر بنده وهو 20.85 ريال سعودي.
- كما أن لديك فرصة كبيرة للتوفير والاستفادة من جميع عروض هايبر بنده في السعودية. والحصول على عدد 2 حبة من آيس كريم سنيكرز وزن 70 جرام / أم اند أمز بالفانيلا وزن 70 جرام / جالكسي فانيلا / بندق وشوكولاتة (110 مل). بسعر 10 ريال سعودي بدلا من سعر 15.90 ريال سعودي وهو سعر البيع للمنتج قبل التخفيضات المقدمه من بنده.
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