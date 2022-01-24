شوف عروض ساكو على الجوالات من موقع ساكو بخصم حتى 55% saco offers

عروض ساكو على الجوالات توفر باقة ممتازة من الخصومات والتخفيضات على الهواتف الذكية. وتتنوع الأجهزة المتاحة ضمن تخفيضات موقع ساكو على الإلكترونيات ما بين أجهزة أيفون، هواوي، لينوفو، سامسونج، وغيرها العديد من الأنواع الأخرى. ويصل حجم الخصم المقدم من saco إلى 55%. ويتيح موقع ساكو إمكانية التوصيل للمنزل في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية فضلاً عن توافر الاستلام من معارض ساكو.

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احصل على خصم بقيمة 120 ريال عند طلب جوال هواوي p30 لايت 128 سعة جيجا بايت ورام 6 جيجا. يعرض الجوال مقابل 949 ريال بدلاً من 1069 ريال. شريحتي نانو، مقاس الشاشة 6.15 بوصة ودقة الشاشة 1080 × 2312 بيكسل. يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بكسل بينما الكاميرا الأمامية 24 ميجا بيكسل. في حالة رغبة العميل تقسيط السعر يمكن دفع قسط على ثلاث دفعات بدون دفع أية رسوم إضافية مع تمارا للتمويل.

اشتري أيفون 11 سعة 256 جيجا بايت بخصم 600 ريال، يحتوي على العديد من المميزات من بينها الوضع الليلي الذي يوفر إمكانية إلتقاط صور متميزة في الإضاءة المنخفضة. يحتوي على شريحتين مدعومتين إحداهما نانو والأخرى شريحة أي، يعمل بنظام تشغيل أي أو اس 13 ويحتوي على خاصية بصمة الوجه . دقة عرض الشاشة 828 × 1792 بيكسل ويدعم شبكات الجيل الرابع، كما أن دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل. سعة البطارية 3100 مل أمبير وذاكرة الرام 4 جيجا بايت رام، سعة التخزين 256 جيجا بايت. دقة الكاميرا الخلفية 12 + 12 ميجابيكسل، المعالج من نوع هيكسا كور سداسي النواة. سعر الهاتف 3299 ريال بدلاً من 3899 ريال.

موقع ساكو

جوال آيفون إكس سعة 256 جيجا بايت فضي اللون يحتوي على نظام التشغيل أي أو اس 11، دقة الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل + 12 ميجابيكسل سعة البطارية 2716مل أمبير. سعر الهاتف داخل العرض 2699 ريال بدلاً من 3289 ريال، قيمة الخصم 590 ريال سعودي.

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