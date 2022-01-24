شوف أقوى عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة وخصومات تصل 41%

عروض اكسترا تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة والتي لا غنى عنها في المنزل العصري من أجهزة العناية المنزلية و أجهزة المطبخ، حيث تقدم مجموعة شركات اكسترا للبيع بالتجزئة والمنتشرة الفروع في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، تقدم أقوى العروض على الأجهزة المنزلية المتعددة والأكثر مبيعاً في المملكة بخصومات وتخفيضات تنافسية تصل 41%، ولكي توفر الراحة أكثر لعملائها القيمين توفر خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل على المبيعات التي تتجاوز قيمتها 99 ريال سعودي، مع العلم أن خدمة التوصيل قد تستغرق مدة من يومين إلى ثلاث أيام إلى المحافظات البعيدة، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم هذا المقال وبه أهم العروض في القسام المتعددة.

أقوى عروض اكسترا للأجهزة الثقيلة:

كلاس برو غسالة تعبئة أمامية، سعة 6 كيلو مزودة ب 8 برامج للغسيل ومتوفرة باللون الأبيض بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال، أي بخصم 40.65%.

ماندي غسالة تعبئة أمامية، غسيل وتجفيف سعة من 9 إلى 14 كيلو، متوفرة باللون الفحمي بخصم قيمته 41.31% اي بسعر 2.699 ريال سعودي بدلاً من 4,599 ريال.

عرض كلاس برو ثلاجة باب جانب باب ( بابين)، مقاس 19.9 قدم متوفرة باللون الفضي بخصم 35% وبسعر 2,599 ريال سعودي بدلاً من 3,999 ريال.

ثلاجة كلاس برو مقاس 18.2 قدم بخار انفرتز متوفرة باللون الأبيض وبخصم قيمته 39.4% اي بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 3,299 ريال.

توشيبا غسالة صحون، بها 14 مكان تخزين ومزودة ب 6 برامج للغسيل والتعقيم متوفرة باللون الفضي بخصم 33.34%، بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 2,399 ريال.

عرض ميديا غسالة صحون 12 خانة تخزين مزودة ب 7 برامج للغسيل والتعقيم متوفرة باللون الأبيض بسعر 1,269 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال.

عروض الأجهزة الصغيرة من أجهزة المطبخ:

مايكرويف كلاس برو وديجيتال، سعة 20 لتر، قوة 700 واط متوفرة باللون الأبيض بسعر 339 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال، أي بخصم 15.03%.

كلاس برو مايكرويف بقر سعة 20 لتر، قوة 700 واط متوفر باللون الأبيض بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.