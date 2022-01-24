نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الجديدة خصومات وتخفيضات تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي
عروض اكسترا اليوم، شركة اكسترا تعد شركة متخصصة لبيع كل الإلكترونيات وكذلك تكون متوافرة بالأسعار التي تكون متناسبة مع كافة المقيمين والأفراد المتواجدين في المملكة العربية السعودية وكذلك يكون متوافر في الشركة كل الأجهزة المنزلية التي يتطلبها ويرغب بها كل المواطنين والأفراد المتواجدين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي شركة من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى السوق المالي بالمملكة العربية السعودية في نهاية شهر ديسمبر بسنة 2018، حيث أنها تختص أيضًا لبيع كل هواتف المحمول وكذلك الكاميرات مع عدة أشياء ثانية.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 70%
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من ضمن الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تكون مستمرة في تقديم أروع العروض الكبيرة ومعها أقوى الخصومات المذهلة، كما أنها من إحدى الشركات التي تطرح وتقدم تلك العروض والخصومات لكي تتوافر وتتواجد بأسعار تكون متناسبة مع كل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع كل الإلكترونيات التي تكون عن طريق التجزئة مع الأجهزة المنزلية وغير ذلك من منتجات.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على مات باد من النوع هواوي 10.4 بوصة سعة 64 جيجابايت 4 جي رام يكون بسعر 899 بدلًا من 1223 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا مات باد من النوع هواوي للأطفال الخاص بالتعليم سعة 32 جيجا بايت 2 جي رام يكون بسعر 799 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم هاتف من النوع تكنو كومن 18 بي سعة 128 جيجا بايت يكون بسعر 999 ريال سعودي.
- السماعات الفري ليس من النوع هواوي مع الرقبة بالبلوتوث باللون الأسود يكون بسعر 219 بدلًا من 275 ريال سعودي.
- سماعات الرأس من النوع سوني إكسترا بلس باللون الأسود تكون بسعر 149 بدلًا من 209 ريال سعودي.
- ساعة من النوع إس إي آبل تدعم الجي بي إس 40 مم باللون الأسود بها السوار الرياضي الأسود يكون سعرها 1149 بدلًا من 1299 ريال سعودي.
- هاتف من النوع فيفو واي 15 إس سعة 32 جيجا بايت يكون بسعر 579 ريال سعودي.
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