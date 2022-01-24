شوف عروض العثيم الأسبوعية اقوى الخصومات لهذا الأسبوع 50% علي كل المنتجات

عروض العثيم الأسبوعية، تكون شركة العثيم شركة مساهمة يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فهي تعتبر من أكبر السلاسل التي تعتبر قوية المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تمتلك ترتيبًا رقمه اثنان بالأسواق المركزية من جهة المبيعات الذي يكون بعد سوق بنده بمنزلته وهو تابعًا إلى مجموعة صافولا، وأيضًا فإن مجلة تدعى فوربس التي يتم تواجدها بأمريكا قد صنفت سوق العثيم بعام 2016، على أن ذلك الهايبر يعتبر من الأسواق الكبيرة وكذلك الشهيرة في جميع أرجاء العالم العربي.

عروض العثيم الأسبوعية

سوق العثيم يعد سوق من الأسواق التي يتم تواجده في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يعمل على طرح وتقديم أكبر الخصومات الرائعة معها عروض قوية ومذهلة أثناء ذلك الشهر الحالي، حيث أن هذه الخصومات والعروض يتم تقديمها عن طريق شركة العثيم التي تطرح كافة المستحضرات والمستلزمات التي يحتاجها ويرغب بها كل المقيمين والأشخاص بالمملكة العربية السعودية، وهذا بسبب أن السوق يتواجد به كافة المستلزمات والمنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية مع جميع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها.

عروض العثيم المملكة العربية

خصومات العثيم الشهرية سعر العلبة من الطماطم نوعها شيري تكون 4.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم الكيلو جرام من خس الآيس بيرج يكون 4.95 بدلًا من 6.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية الجبن دوبل كريم مقدار كيلو جرام يكون سعرها 13.50 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

خصومات العثيم الأسبوعية 500 مل من الثوم المقشر تكون بسعر 6.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية سعر الكيلو جرام من الجزر البلدي يكون 3.95 بدلًا من 4.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية 340 جرام من زيت الفول السوداني من النوع سونيا تكون بسعر 5.50 بدلًا من 8.25 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية الشاشة من النوع ارو ال اي دي حجم 32 بوصة تكون بسعر 449 بدلًا من 599 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليومية