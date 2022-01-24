شوف مواصفات سيارة Toyota Land Cruisers 2022

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022، تعد سيارة تويوتا لاند كروزر من السيارات التي حصلت على مكانة كبيرة بين جميع السيارات الرياضية فاستطاعت هذه السيارة أن تحقق نسبة مبيعات كبيرة في جميع الأسواق العالمية فاشتملت السيارة على الكثير من الكماليات الحديثة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص سيارة تويوتا لاند كروزر.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر

اتصفت سيارة لاند كروزر بخصائص كمالية تميزها عن باقي السيارات ومن بين تلك المميزات كلًا من التالي:

يصل طول السيارة إلى 5145 مم وعرضها يصل إلى 1980 مم.

كما يصل ارتفاع السيارة إلى 1890 مم.

تحتوي السيارة على قاعدة عجلات يصل طولها إلى 2850 مم كما أن الوزن الكلي يصل إلى 3230 مم.

توفر السيارة بمحرك مكون من ستة أسطوانات كما أن السعة الخاصة تصل إلى 3500 سي سي.

تعمل السيارة على توليد قوة تصل إلى 409 حصان بالإضافة إلى عزم الدوران فهو يصل إلى 650 نيوتن للمتر.

تتوفر السيارة بناقل حركة يعمل بصورة أوتوماتيكية.

تعمل السيارة بنظام دفع كلي.

يتوفر من هذه السيارة جنوط رياضي مميز للغاية مع مقياس 22 بوصة.

أهم مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر

اتسمت السيارة بالكثير من السمات والخصائص التي من بينها كلًا من التالي: