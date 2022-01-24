نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة إلى المدارس 69 ريال مكتبة جرير تخفيضات 44% وهدايا مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة إلى المدارس 69 ريال مكتبة جرير تخفيضات %44 وهدايا مجانية، يتوفر عرض خاص على حقيبة هيللو كيتي حقيبة ظهر مع ملحقات اللون وردي و أزرق، بسعر 69 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، يتوفر اديداس لاينز حقيبة ظهر كلاسيك اللون أبيض و وردي بسعر 69 ريال شامل الضريبة، تتوفر ديزني ميراكلز حقيبة ظهر 3 في واحد باللون الأحمر، بسعر 79 ريال شامل الضريبة، تتوفر اديداس كلاسيك بوس حقيبة ظهر اللون أبيض وأسود، بسعر 99 ريال شامل الضريبة، يتوفر عرض خاص على نايكي هيريتج سبورت حقيبة ظهر مناسبة لجهاز 15 بوصة، باللون الأزرق الفاتح، البني والكريمي بسعر 99 ريال شامل الضريبة.

عروض العودة إلى المدارس

يتوفر عرض على جوال شاومي 11 تي برو سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام، تقنية الجيل الخامس 5G ضمن عروض العودة إلى المدارس بسعر 2199 ريال بدلا من 2699 ريال خصم 18%، يتوفر جوال سامسونج جالاكسي زد فيليب 3 سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام، تقنية الجيل الخامس ضمن تخفيضات مكتبة جرير على الجوالات بسعر 3599 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 10% و هدية مجانية بقيمة 200 ريال، يتوفر جوال هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا بايت 8 جيجا رام، تقنية الجيل الرابع بسعر 1599 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 15%.

تخفيضات مكتبة جرير

يتوفر هواوي ميت بوك دي 15 بحجم 15.6 بوصة انتل كور I3 UHD جرافيكس سعة 256 جيجابايت، ضمن عروض العودة إلى المدارس بسعر 1999 ريال بدلا من 2599 ريال خصم 23%، يتوفر أبل ماك بوك برو 13 ريتنا و تاتش بار حجم 13.3 بوصة، انتل كور I5 رباعي النواة إنتل اريس بلس جرافيكس، ضمن تخفيضات مكتبة جرير على الإلكترونيات بسعر 6849 ريال بدلا من 8549 ريال خصم 19%، يتوفر هواوي ميت باد حجم 10.4 بوصة واي فاي سعة 128 جيجا بايت معالج ثماني النواة، بسعر 1099 ريال بدلا من 1349 ريال خصم 18%.

عروض جرير على الشاشات

تتوفر بينكو كاير أي شاشة ألعاب 24 بوصة LED بدقة 1080 بيكسل 70 هرتز، بسعر 649 ريال بدلا من 999 ريال السعر شامل الضريبة خصم 35%، تتوفر ضمن عروض جرير على الشاشات بينكيو زوي شاشة ألعاب 27 بوصة LED دقة 1080 بيكسل 144 هيرتز، بسعر 949 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 44%، تتوفر شاشة تي سي ال حجم 55 بوصة مع تقنية 4K الترا اتش دي LED تلفزيون اندرويد، بسعر 1999 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 16% وهدية مجانية بقيمة 399 ريال ضمن عروض العودة إلى المدارس.