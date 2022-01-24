شوف كبرى عروض لولو هايبر الأوفر لمدة ثلاث أيام على مختلف الأجهزة لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر ماركت تقدم كبرى عروضها الفخمة لمدة ثلاث أيام على مختلف الأجهزة بخصومات جبارة. ففي هذا العرض نقدم لكم أهم الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية، وأجهزة اللاب توب، والشاشات الإلكترونية بتخفيضات مجنونة. كما نقدم لكم خصومات على الأجهزة الكهربائية في جميع متاجرها في برشور لولو هايبر الذي لن تجده في أي مكان لا تفوت العرض.

كبرى عروض لولو هايبر على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة

تقدم لولو بمناسبة مهرجانها الضخم كبرى العروض على أجهزة الأيفون والهواتف والشاشات الإلكترونية، وكذلك أجهزة اللابتوب وغيرها الكثير في تخفيضات ليس لها مثيل.

خصم 220 ريال على شاشة نيكاي، تلفزيون ذكي، مزود بشاشة ليد فائقة الجودة، بمقاس 42 بوصة. بسعر 829 ريال بدلاً من 1049 ريال سعودي.

اشتري لاب توب اتش بي نوت بوك، بمعالج كور اي 3، بشاشة حجمها 15.6 بوصة. كما يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10. بينما مساحة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت رام، ومساحة قرص التخزين 1 تيرا بايت. كما يتوفر باللون الفضي، بسعر 1999 ريال بدلاً من 2399 ريال سعودي، ووفر 400 ريال.

خصم 260 ريال على أيفون 13 برو ماكس، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، ورام بسعة 6 جيجا بايت. كما أن مقاس الشاشة 6.7 بوصة، وسعة بطارية الجهاز 4352 مللي أمبير، ويعمل بنظام التشغيل أي أو أس IOS 15. أما الكاميرات فتتميز بدقة عالية الجودة، فيوجد بالجهاز ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12+12+12 ميجا بكسل، وكاميرا واحدة أمامية بدقة 12 ميجا بكسل. بسعر 5439 ريال بدلاً من 5699 ريال سعودي.

تخفيضات لولو المثيرة على الأجهزة الكهربائية لمدة ثلاث أيام

وفر 70 ريال على هاتف شاومي ريدمي 9 إيه، بشاشة حجمها 6.53 بوصة، ورام بسعة 2 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت. كما يعمل بنظام تشغيل أندرويد 10، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. بسعر 329 رياتل بدلاً من 399 ريال سعودي.

خصم مذهل من لولو قدره 1300 ريال على غسالة الملابس مجفف الهواء من بيكو، سعتها 7 كيلو. بسعر 1199 ريال بدلاً من 2499 ريال سعودي.

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