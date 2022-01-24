نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية وخصومات اليوم على المنتجات العناية المنزلية والنظافة في المقال التالي
عروض هايبر بنده السعودية، شركة بندة السعودية من أكبر الشركات الغذائية الرائد الموجودة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي وذلك لأنها تتميز منتجاتها المتميزة جدًا واسعارها المتاحة على الجميع وعروضها المتميزة والتي تقدم بشكل مستمر ولذلك ينتظر معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية في عروض شركات باندا خلال مقال اليوم سيكون الحديث عن بعض عروض شركة بنده لشهر يناير بمناسبة العام الجديد.
عروض بنده وهايبر بنده السعودية.. قائمة هدايا تخفيضات ال 10 و15 و20 ريال للمنتجات المنزلية والشخصية
مؤسس شركة بنده السعودية
تم تأسيس شركة هايبر بندة الغذائية في الثمانينات على يد رجل الأعمال السعودية حمودة إبراهيم وكانت في البداية عبارة عن ماركت لبيع المواد الغذائية ولكن سرعان ما توسعت وأصبحت الان اكبر المتاجر الغذائية لبيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وجميع احتياجات المنازل والأدوات الغذائية أيضًا، وتتميز بالجودة العالية والاسعار المتميزة لذلك فهي مفضلة عند معظم المواطنين.
عروض هايبر بنده ثلاث ايام
تقدم مجموعه شركات باندا خلال كل أسبوع مجموعة من العروض المميزة جدا والتي تكون بأسعار مخفضة للجميع واليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- عروض بنده اليوم بخاخ مبيد جميع الحشرات رد سعر الحبه 20 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة البخور الذكي اي عود 4 سعر الحبه 30 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع معطر جو ايروبكس سعر الحبه 20 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم منظف المراحيض داك سعر الحبه 25 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة سائل مطهر ومعقم سعر الحبه 55 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده منظف جاف سعر الحبه 25 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع سائل غسيل الصحون بريل سعر 2 حبه 25 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده 2 حبة مطهر ومعقم جنتو بسعر 20 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة منظف المرحاض كلوروكس سعر الحبه 15 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية بف باف بودره قاتل الحشرات الزاحفة سعر 20 ريال سعودي
- عروض بندة الاسبوعي منظف برسيل باور جيل 42.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده وتخفيضات بنده اليوم منعم الأقمشة كمفورت بسعر 16.95 ريال سعودي.
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