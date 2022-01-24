نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوالات.. أسعار أيفون 11 و12 و13 وأيضا موديلات سامسونج جالاكسي في المقال التالي
عروض جرير السعودية 23 يناير 2022، شركة جرير السعودية ومكتبة جرير السعودية من أكبر المكاتب الرائدة في المكتبة في المملكة العربية السعودية وذلك متخصص في الأدوات المكتبية الأدوات المنزلية منذ أواخر السبعينات مفضله لدي العديد من الأشخاص نظرًا لما لها من أسعارها متميزة جدًا ولا ادارتها القوية وحسن تعاملها مع العملاء واليكم خلال مقال اليوم بعض العروض التي تقدمها مكتبات جرير خلال العام الجديد على الكثير من منتجاتها.
عروض جرير اليوم على شاشات التليفزيون الذكي والهواتف الذكية الحديثة
من مؤسس jarir bookstore مكتبة جرير
مكتبة جرير توجد في حي جرير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تم تأسيسها من قبل رجل الأعمال عبد الرحمن ناصر العقيل وكانت في بداية تأسيسها خاصه ب بيع الكتب المستعملة في الفن للمغتربين و أشخاص الذين يعيشون في مدينة الرياض ولكن كانت عبارة عن متجر صغير والآن وبعد توسعها أصدقاء أصبحت عبارة عن متجر كبير ومن أكبر المتاجر والمكاتب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية يناير 2022
تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة من العروض المتميزة بشكل أسبوعي والتي ينتظرها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية ولكم بعض هذه العروض في ما يأتي:
- عروض الجوالات في جرير جوال فيفو واي 76 سعته التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1299 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هونر 50 هاتف ساعة التخزينية 256 جيجابايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالكسي اس 21 اف اي سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 2999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير جوال سامسونج جالاكسي زد فيليب 3 سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 3599 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سامسونج جالكسي اي السعة التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي لونه ابيض.
- عروض جرير على الجوالات منتج مجدد درجة ب سامسونج جالكسي سعته التخزينية 64 جيجابايت بسعر 479 ريال سعودي.
- كود خصم جرير ابل ايفون سعة التخزينية 64 جيجابايت لونه ازرق السعر 2,849 ريال سعودي.
- جرير ايفون 11 برو وايفون ابل برو ماكس11 السعه التخزينية 512 جيجابايت بسعر 4669 ريال سعودي.
- ايفون ١٢ جرير وابل ايفون 12 برو ماكس سعته التخزينية 512 جيجابايت لونه أزرق محيطي بسعر 5694 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي لونه ابيض سعة تخزينية 128 جيجابايت بسعر 807 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير شاومي 11 2 برو سعة تخزينية 206 جيجا بايت بسعر 199 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون ابل ايفون 13 برو ماكس السعه التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 5699 ريال سعودي
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ