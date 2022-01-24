نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية وخصومات هائلة على الأغذية الطازجة والنصف مجهزة في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، عروض العثيم الاسبوعية السعودية موضوع مهم جدا للمواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن هايبر العثيم يقدم مجموعة من العروض المتميزة كل أسبوع و ذلك ينتظرها جميع المواطنين و تقوم بأسعار جيده للغاية و خلال موضوع اليوم سيكون الحديث عن العروض التي يقدمها هايبر العثيم لهذا الأسبوع واذا كنت من من يرغب في معرفة هذه العروض فعليك المتابعة المقال الى نهايته.
عروض العثيم الجديدة لهذا الأسبوع والخصومات العملاقة مازالت في ازدياد.. اليكم بروشور العثيم
مؤسس أسواق عبدالله العثيم
تم تأسيس شركة أسواق عبد الله العثيم عن طريق رجل من اكبر المستثمرين ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وهو عبد الله الصالح على رسيم وكان في البداية عبارة عن ماركت صغير لبيع المواد الغذائية و لكن نظرا لجودة المنتجات والاسعار المميزة أصبح المفضل لدى معظم المواطنين في السعودية وأصبح له العديد من الفروع واصبح من اكبر الشركات الغذائية الموجودة في المملكة.
عروض العثيم اليوم الاثنين
عروض العثيم السعودية من العروض المميزة جدا التي ينتظرها معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن عرضها واسعارها متميزة جدا واليكم في ما يأتي بعض العروض الخاصة بشهر يناير التي تقدمها مجموعة أسواق العثيم بمناسبة حلول العام الجديد:
- تخفيضات العثيم كب كيك كم سعر العلبة 400 سعر العلبة 8.50 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية زود معمول بالتمر بدون سكر سعر العلبة 5.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم 2 علبة زود كرواسون بدون زبدة حشو زعتر بسعر 95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين زود باوند كيك فانيليا 2 حبة بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كيك الغابة السوداء صغير 2 حبه 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم زود بقلاوة جوز الهند 2 كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم جزر بلدي سعر الكيلو 3.50 ريال سعودي,
- العثيم ماركت اكتساب فلفل حار اخضر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم ليمون سعر الكيلو 3.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده ملفوف محشي سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم زنجبيل سعر الكيلو 7.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه طماطم محمية سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
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