شوف عروض ساكو وتخفيضات على الهواتف الذكية والإلكترونيات saco offers

موقع ساكو يعد واحداً من أقوى المواقع التي تتبع نظام التسويق الإلكتروني، ويبحث الآلاف عن عروض ساكو المتميزة عبر الموقع الإلكتروني. فضلاً عن آلاف المترددين على معارض ساكو، ويقدم الموقع العديد من الخصومات على الجوالات والهواتف الذكية التي تصل إلى 50%. وكذلك خصومات كبيرة على الإلكترونيات وبعض اكسسوارات الجوال التي يصل الخصم عليها إلى أكثر من 70% على اختلاف أنواعها، وتستمر العروض المتاحة من موقع ساكو على كل صنف لعدة أيام أو حتى انتهاء الكمية المعروضة.

عروض ساكو

احصل على خصم بقيمة ثلاثمائة وعشرة ريال عند شراء جوال آيفون اكس سعة 64 جيجا بايت، حيث يعرض الهاتف مقابل 2099 ريال بدلاً من 2409 ريال. دقة الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف 7 ميجا بكسل بينما دقة الكاميرا الخلفية 12 + 12 ميجا بيكسل. يحتوي الجهاز على معالج ثماني النواة وشاشة بحجم 5.8 بوصة، بينما سعة البطارية 2716 مل أمبير.

جوال جالكسي إس 10 بلس سعة 128 جيجا بايت، يدعم شريحتين هايبريد من نوع نانو. يعمل بخاصية بصمة الإصبع لتأمين الجهاز، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد في 9.0 بي أي إي. يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع ويحتوي على بطارية سعة 4100 مل أمبير بالإضافة إلى رام 8 جيجا بايت، رقاقة الهاتف من نوع ايكسينوس 9820 هذا بالإضافة إلى العديد من المواصفات والميزات الأخرى التي يمكنكم معرفتها عند شراء المنتج. يعرض هذا الجوال بسعر 2099 ريال سعودي بدلاً من 3949 ريال حيث تصل قيمة الخصم إلى 1850 ريال.

موقع ساكو

هاتف هونور 8 سي سعة 6.09 بوصة سعة 64 جيجا بايت مقابل 399 ريال بدلاً من 579 ريال.

جوال سامسونج جالكسي نوت 8 سعة 64 جيجا بايت احصل عليه بخصم قدره 1790 ريال حيث يعرض بسعر 1499 ريال بدلاً من 3289 ريال.

تخفيضات ساكو

من بين الجوالات المعروضة أيضاً جوال سامسونج جالاكسي اس 20 بلس سعة 128 جيجا بايت مقابل 2499 ريال بدلاً من 3839 ريال. حيث تصل قيمة الخصم إلى 1340 ريال سعودي.

جوال أيفون 11 برو سعة 64 جيجا بايت بسعر 3299 ريال بدلاً من 3779 ريال.

ال جي كيو6 سعة 32 جيجا متوفر بسعر 299 ريال بدلاً من 579.50 ريال.

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