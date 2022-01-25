شوف عروض الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من أسواق العثيم بأقل الأسعار

عروض الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من أسواق العثيم بأقل الأسعار التي تناسب جميع الطبقات الشعب السعودي والمغتربين وتسعى دئماً في التنوع بين عروضها المميزة التي تلاقي أعجاب الجميع بهذا العرض الأسبوعي متوفر أدوات مطبخية وأجهزة كهربائية كبيرة وصغيرة وجولات محمولة ومفروشات متوفرة بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية وخارجها ومستمرة لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية.

عروض الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من أسواق العثيم بأقل الأسعار

تقدم أسواق العثيم شاشة ARRQW سمارت، 65 بوصة، Full HD، سعر الجهاز 1879.00 ريال سعودي.

متوفر شاشة ARRQW، سعة 40 بوصة، LED، سعر القطعة 699.00 ريال سعودي.

أشتري شاشة ARRQW، سعة 55 بوصة، LED سمارت، بسعر 1449.00 ريال سعودي.

بداخل العرض شاشة جيباس LED، سمارت، 32 بوصة، سعر الشاشة 729.00 ريال سعودي.

أشتري جوال سامسونج A03 Croe، سعر الحبة 358.00 ريال سعودي.

يوجد جوال سامسونج A22، سعر القطعة 745.00 ريال سعودي.

تابلت برافا تي، سعة التخزين سعر الجهاز 399.00 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس 2×1 سعر الحبة 199.00 ريال سعودي.

طقم قدور نيو فلون 8 قطع + هدية طقم توزيع بسعر 149.00 ريال سعودي.

طقم قدور نيو فلون 8 قطع + هدية طقم توزيع بسعر 149.00 ريال سعودي. طقم قدور سويت هوم سيراميك مكون من 10 حبات سعر الطقم 165.00 ريال سعودي.

متوفر طقم قدور بلترات مختلفة قدر ضغط مستر كوك سعة 9 لتر بسعر 89.00 ريال سعودي.

قدر من مستر كوك سعة 11 لتر بسعر 99.00 ريال سعودي.

مقلاية هوم واي مقاس 24 بسعر 36.00 ريال سعودي.

مقلاية هوم واي مقاس 30 بسعر 39.00 ريال سعودي.

قدر جي برو بغطاء مقاس 22 سعر القطعة 49.00 ريال سعودي.

قدر جي برو بغطاء مقاس 24 سعر القطعة 59.00 ريال سعودي.

ترمس رويال فورد 1 لتر بسعر 36.00 ريال سعودي.

ترمس رويال فورد 1.50 بسعر 38.00 ريال سعودي.

صينية فرن كاسا بونيتا مستطيل أو دائري ٣ قطع بسعر 19.95 ريال سعودي.

كرسي رحلات سعر الحبة 49.95 ريال سعودي.

ميزان نيكاي زجاج وزن 150 كيلو بسعر 42.95 ريال سعودي.