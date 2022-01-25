نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تتخيلي ماذا يحدث عند إضافة الأسبرين إلى الغسيل النتيجة المذهلة ستجعلك تضعيه دائما مع غسيلك في المقال التالي
عمر شويل - جدة لن تتخيلي ماذا يحدث عند إضافة الأسبرين إلى الغسيل النتيجة المذهلة ستجعلك تضعيه دائما مع غسيلك - ثقفني
تعاني الكثير من السيدات من البقع الصعب إزالتها من الملابس رغم استخدامها أفضل المنظفات، إلا هناك أمر سحري تغفل عنها السيدات يجعل الملابس نظيفة وخالية من أي بقع صعبة وهو فقط ضيفي الأسبرين إلى الغسيل مع مسحوق الغسيل وستحصلين على نتائج مذهلة، نقدم لكِ كيفية استخدام الأسبرين مع الملابس والتخلص من أي بقعة صعبة.
التخلص من البقع الصعبة
- تستخدم السيدات الكلور وأفضل المساحيق في الملابس البيضاء، إلا أنه يبقى بعض البقع صعبة الإزالة والتخلص منها كالبقع الصفراء الموجودة في الإبطين، ومع كل غسلة تظهر الملابس البيضاء رمادية أو باهتة مرة مع مرة من الغسيل.
- نقدم لكِ حل سحري متوفر لديكِ في خزانة الأدوية وهو الشيء الذي يجعل الملابس بيضاء وناصعة البياض وهو من خلال استخدام الأسبرين
- استخدمي خمس أقراص منه بمعدل 325 ملليغرام.
تنظيف الملابس
- احضري وعاء كبير به كمية كبيرة من الماء الساخن وقومي بوضع الأقراص حتى تذوب تمامًا وقومي بالتقليب والتأكد من ذوبان الأسبرين تمامًا، ويمكنكِ تفتيت الأسبرين قبل وضعه في الماء.
- قومي بوضع قطع الملابس البيضاء في وعاء الماء الساخن مع الأسبرين واتركيها لمدة 8 ساعات.
- قومي بتشغيل الغسالة ووضع المنظف الخاص بالملابس ووضع قرص أو اثنين من الأسبرين وضعي الملابس التي قمتِ بنقعها سابقًا وادخليها الغسالة حتى يتم غسلها مرة أخرى.
- ستلاحظين أن البقع الصفراء أو الرمادية الموجودة في الملابس البيضاء اختفت تمامًا.
- يعتبر الأسبرين بديل للكلور والمنظفات التي لا بد أن توضع لإزالة البقع الصعبة، إلا أنه يتميز بأنه فعال وسريع في تفتيت البقع الصعبة والتخلص منها، كما أنه متوفر في أي منزل لا تحتاجي لشرائه من الخارج وحتى إن احتجتي إلى شرائه من الخارج يكون بسعر قليل.
- تصعب إزالة البقع الموجودة على الكثير من الملابس النسائية حتى مع أفضل المنظفات ، لكن النساء يغفلن سحر تنظيف الملابس دون أي بقع عنيدة ، وهو في منظف الغسيل أضف الأسبرين وستحصلين على نتائج مذهلة ، نوضح لك كيفية تنظيف الملابس. استخدمي الأسبرين مع ملابسك وتخلصي من أي بقع لزجة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ