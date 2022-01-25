بدون ماء ولا غسيل طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض بمكون موجود فى كل بيت هيرجع جديد والنتيجة مذهلة

طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض، الآن أصبح المنتشر والأكثر أستخدامًا هي الكوتشيات البيضاء، تعطينا المظهر الجيد وتليق مع جميع الملابس كما أنها أنيقة وشيك، ودائمًا ما نجد منها الكثير في خزانة الأحذية، ولكن دائمًا ما يفسد كل تلك المميزات بها هي وجودها متسخة، لذا تسبح السيدات والرجال أيضا عن أفضل طرق تنظيف الكوتشى والطرق السريعة لتنظيفه قبل الخروج، قومي بتجربة تلك الطرق ولاحظي الفرق في النتائج.

طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض

تنظيف الكوتشى الأبيض بالخل

في وعاء كبير قومي بوضع كمية من الماء الدافئ مع كوب من الخل.

أزيلي رباط الكوتشي منه واتركيه ينقع مع القليل من الصابون والماء.

يمكنك تنظيف رباط الكوتشي بالصابون مع فركه مدة دقيقتين.

ضعي الكوتشي في الماء والخل واتركيه 5 دقائق.

أحضري فرشة قديمة لديك قومي بفرك جميع جوانب الكوتشي بالفرشاة.

تخلصي من بقايا الخل عن طريق غسله بالماء فقط.

أتركي الكوتشي حتى يتخلص من جميع المياه.

ضعيه في البلكون مدة 24 ساعة حتى يجف.

تلك الطريقة تحتاج للكثير من الوقت ولكنها تستعيد الكوتشي الأبيض نظيف وكأنه جديد.

تنظيف الكوتشى الأبيض بمعجون الأسنان

أحضري فرشاة أسنان قديمة لديك.

ضعي القليل من المعجون على المنطقة التي ترغب في تنظيفها.

قم بفرك الكوتشي بفرشة الأسنان حتي تلاحظ نظافتها.

باستخدام قماشة قطنية قوم بمسح بواقي معجون الأسنان.

يفضل تخصيص تلك الفرشاة لتنظيف الكوتشيات البيضاء.

تلك الطريقة لا يفضل أستخدامها مع الكوتشي الذي يحتوي على الكثير من الأوساخ، تصلح فقط مع الأوساخ البسيطة التي يتعرض لها يوميًا.

تنظيف كمية كبيرة من الكوتشيات البيضاء.