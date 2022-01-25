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عمر شويل - جدة لا ترمى زيت القلي المستعمل بعد الآن فهو كنز وإليك أهم الأسباب، اعتادت ربات البيوت على رمى زيت القلى بعد استهلاكه دون أن تعرف أنه ثروة حقيقة يمكن استغلالها والقيام بإعادة تدويره لاستخدامه فى عدة صناعات تجعلك لا تستغنى عنه مرة ثانية، ومن أهم هذه الصناعات هى صنع صابون الأطباق السائل والذي يمكن أن تقومي بتحضيره بنفسك فى المنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة بمكونات موجودة فى منزلك، وفى هذا المقال نعرض طريقة صناعة أفضل سائل غسيل أطباق من زيت القلى المستعمل.

طريقة استخدام زيت القلى المستعمل

احتفظي بزيت القلى المستعمل ولا تقومين برميه لصنع سائل غسيل أطباق منزلي دون شرائه من المحلات و تكبد الكثير من المصاريف، فيمكنك بكمية قليلة من الزيت المستعمل توفير كمية كبيرة من الصابون السائل الذي يمكنك استخدامه فى كثير من الأغراض، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات :

2 لتر من زيت القلى المستعمل.

2 لتر ماء.

كيس هيدروكسيد الصوديوم.

كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة بوتاس.

2 ملعقة كبيرة زيت عطرى.

استخدامات زيت القلي المدهشة

نقوم برفع الماء على النار ونتركه حتى الغليان.

نحضر وعاء نضع به هيدروكسيد الصوديوم والبوتاس ثم نضف عليهما الماء المغلي ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها (مع الحرص على ارتداء ماسك فى هذه الخطوة لتجنب شم الرائحة الصاعدة من تفاعل المكونات).

نضف الزيت وعصير الليمون على المكونات السابقة مع الاستمرار فى التقليب لعدة دقائق.

نضف أخر مكون وهو الزيت العطري ونستمر فى التقليب حتى نحصل على قوام كريمي وبذلك نكون انتهينا من صناعة سائل الأطباق بكل سهولة.

كما يمكنك صناعة قطعة صابون لاستخدامها أيضا فى غسل الأطباق عن طريق إضافة ملعقة نشا وملعقتين دقيق إلى الخليط السابق ونقلب المكونات جيدا ثم نضعه فى قالب ونتركه حتى يبرد تماما ثم نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة أشبه بقطع الصابون.

فى النهاية الزيت المستعمل كنز فى منزلك لا تقومي برميه مرة أخرى فقد يكون مشروعك الخاص الذي يمكنك أن تتربحى منه عن طريق صنع كميات كبيرة وبيعها، يمكنك أيضا الاحتفاظ بكميات كبيرة من الزيت المستعمل وبيعه بالكيلو إلى الشركات المختصة فى إعادة تدوير الزيت، وبذلك تكون طريقة أمنة للتخلص من زيت القلى المستعمل بدلا من إلقائه فى مواسير الصرف التي يمكن أن تضر بها.