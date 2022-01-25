شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 60% لمدة يومين لا تدع الفرصة تفوتك

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده تعد شركة حريصة لكي تقوم بتقديم أكبر وأقوى العروض ومعه الخصومات الرائعة والمذهلة جدًا، فمن الممكن أن تطرح وتعرض تلك العروض والخصومات أما أن تعرض وتطرح بصورة أسبوعية وأيضًا بشكل يومي، حيث أن شركة بنده تعتبر شركة قد حصلت ونالت على مراكز تختص في التوزيعات الرئيسية ويكون عددها أربعة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده لديها ستمائة شاحنة من أجل توصيل سبعون ألف سلعة ومتسلزم غذائي وكذلك غير غذائي.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون هايبر بنده من أكبر وأهم الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أنه من الممكن توافر وتواجد في سوق بنده كل المستحضرات والمنتجات الغذائية وأيضًا التي تكون غير غذائية من سلع ومستلزمات يرغب بها ويحتاجها كافة الأشخاص والمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فيكون السوق يعطي ويمنح عدة أصناف متواجد بها جودة رائعة وكبيرة ومتميزة حتى تكون بسعر مذهل ورائع مناسبًا مع جميع المقيمين والأشخاص بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده قد حصلت ونالت جوائز متعددة من ضمنها، جائزة أحسن وأفضل علامة تجارية متواجدة بآسيا، ومعها جائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية مسحوق الكركم من النوع شان مقدار 50 جرام عدد ثلاثة أكياس يكون بسعر 10 بدلًا من 19.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم صلصة البيتزا من النوع ماجي مقدار 400 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 750 جرام من البطاطس الخاصة بالقلي من النوع ماكين يكون سعرها 15 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية

خصومات بنده الأسبوعية أصابع الدجاج من النوع حلواني مقدار 400 جرام سعرها يكون 15 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية تنزيلات بنده الشهرية نقانق بالجبنة من النوع داري مقدار 340 جرام عدد أربعة قطع تكون بسعر 15 بدلًا من 23.80 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم