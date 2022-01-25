نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات خيالية تصل ل 70% وحتي نهاية يناير 2022 في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا شركة يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة من إحدى الشركات التي تكون مستمرة في الطرح والعرض لأقوى وأروع الخصومات والعروض المذهلة، كما أن الشركة قامت بعرض وطرح هذه العروض ومعها أكبر الخصومات بالأسعار التي تكون مناسبة لكافة الأشخاص والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة اكسترا متخصصة لبيع كافة الإلكترونيات وذلك من خلال التجزئة ومعها الأجهزة المنزلية وغيرها.
عروض اكسترا شهر يناير خصومات وتخفيضات تصل ل 60% وحتي 25 يناير 2022
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا في بيع كافة الإلكترونيات التي يتم تواجدها وتوفيرها بأسعار متميزة ورائعة حتى تتناسب كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتوافر في شركة اكسترا كافة الأجهزة المنزلية التي يحتاجها ويريدها كل منزل في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت إلى السوق المالي في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر بنهاية بعام 2018، وأيضًا تعمل على بيع هواتف المحمول والكاميرات وأشياء ثانية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع شاومي 11 لايت إن إي سعة 256 جيجا بايت 8 جيجا يكون بسعر 1349 بدلًا من 1649 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا هاتف من النوع تيكنو بوفا 2 سعة 128 جيجا بايت 6 جي رام يكون بسعر 699 بدلًا من 829 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم هاتف نوعه شاومي 11 لايت إن إي حجم 128 جيجا بايت 8 جي رام يكون بسعر 1199 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- قلاية الهواء الذكية من النوع نوتري كوك حجم 12 لتر 1800 واط باللون الأسود تكون بسعر 549 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- ساعة من النوع آبل من الجيل السابع 41 ملل تدعم جي بي إس بالسوار باللون الأسود تكون بسعر 1699 بدلًا من 1849 ريال سعودي.
- سماعة حول الرقبة من النوع سامسونج ليفل يو 2 تدعم باللوتوث باللون الأسود سعرها يكون 145 بدلًا من 159 ريال سعودي.
- المسرح المنزلي من النوع إل جي 1200 واط باللون الأسود تكون بسعر 1199 بدلًا من 2099 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ