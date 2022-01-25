شوف تخفيضات 50% على الجوالات في بنده هايبر بالسعودية اليوم

تخفيضات في بنده هايبر بالسعودية على الجوالات، اليوم سنعرض لكم متابعينا الكرام أجدد عروض مقدمة من بنده هايبر في كل الفروع المنتشرة بالمملكة العربية السعودية والتخفيضات المقدمة هناك تناسب جميع العملاء.

تعد الخصومات على أكبر الشركات العالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي وفيفيو، كما يتم عمل خصومات على الشاشات بالماركات العالمية مثل شركات سامسونج ونوكيا، وغيرها من الخصومات، فمن خلال تلك السطور سنوضح لكم متابعينا الكرام كل العروض الخاصة بالجوالات والشاشات.

عروض هايبر بنده اليوم بالسعودية:

عرض خاص من هايبر بنده عن هاتف شاومي ريدمي 9 أي بكاميرتين ب399 ريال سعودي وفي العرض سعره ب349 ريال سعودي.

وأيضا هناك عرض عن هاتف شاومي ريدمي 10 وهذا الهاتف من أحدث الموديلات 2022 ب599 ريال سعودي وفي العرض ب549 ريال سعودي .

هاتف سامسونج أي 52 إس ب1659 ريال سعودي وفي العرض ب1499 ريال سعودي.

هاتف شياومي ريدمي 9 سي ب 449 ريال سعودي وفي العرض ب429 ريال سعودي.

هاتف فيفو واي 53 اس ب 1149 ريال سعودي وفي العرض ب 949 ريال سعودي. وهاتف ليتوفو كي 13 نوت ب799 ريال سعودي وفي العرض ب599 ريال سعودي .

هاتف فيفو واي 20 ب669 ريال سعودي وفي العرض ب599 ريال سعودي.

هاتف فيفو واي 12 اس ب 499 ريال سعودي وفي العرض ب479 ريال سعودي.

هاتف فيفو واي 51 ب999 ريال سعودي وفي العرض ب899 ريال سعودي.

تنزيلات بنده هايبر اليوم: