نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 50% على الجوالات في بنده هايبر بالسعودية اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات 50% على الجوالات في بنده هايبر بالسعودية اليوم - ثقفني
تخفيضات في بنده هايبر بالسعودية على الجوالات، اليوم سنعرض لكم متابعينا الكرام أجدد عروض مقدمة من بنده هايبر في كل الفروع المنتشرة بالمملكة العربية السعودية والتخفيضات المقدمة هناك تناسب جميع العملاء.
تعد الخصومات على أكبر الشركات العالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي وفيفيو، كما يتم عمل خصومات على الشاشات بالماركات العالمية مثل شركات سامسونج ونوكيا، وغيرها من الخصومات، فمن خلال تلك السطور سنوضح لكم متابعينا الكرام كل العروض الخاصة بالجوالات والشاشات.
عروض هايبر بنده اليوم بالسعودية:
- عرض خاص من هايبر بنده عن هاتف شاومي ريدمي 9 أي بكاميرتين ب399 ريال سعودي وفي العرض سعره ب349 ريال سعودي.
- وأيضا هناك عرض عن هاتف شاومي ريدمي 10 وهذا الهاتف من أحدث الموديلات 2022 ب599 ريال سعودي وفي العرض ب549 ريال سعودي .
- هاتف سامسونج أي 52 إس ب1659 ريال سعودي وفي العرض ب1499 ريال سعودي.
- هاتف شياومي ريدمي 9 سي ب 449 ريال سعودي وفي العرض ب429 ريال سعودي.
- هاتف فيفو واي 53 اس ب 1149 ريال سعودي وفي العرض ب 949 ريال سعودي. وهاتف ليتوفو كي 13 نوت ب799 ريال سعودي وفي العرض ب599 ريال سعودي .
- هاتف فيفو واي 20 ب669 ريال سعودي وفي العرض ب599 ريال سعودي.
- هاتف فيفو واي 12 اس ب 499 ريال سعودي وفي العرض ب479 ريال سعودي.
- هاتف فيفو واي 51 ب999 ريال سعودي وفي العرض ب899 ريال سعودي.
تنزيلات بنده هايبر اليوم:
- سماعه لاسلكية برو بودس ريكسوس ب229 ريال سعودي وفي العرض ب89 ريال سعودي.
- اسورة رياضيه شاومي مي 0 ب189 ريال سعودي وسعرها في العرض ب109 ريال سعودي.
- سماعه بلوتوث ستريو اكستريم ب59 ريال سعودي وفي العرض ب39 ريال سعودي.
- تلفزيون تي سي إل 65 بوصه ب3499 ريال سعودي وفي العرض ب2899 ريال سعودي. تلفزيون سكاي وورث جوجل 70 بوصه ب4499 ريال سعودي وفي العرض ب3099 ريال سعودي . تلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة ب3099 ريال سعودي وفي العرض ب2199 ريال سعودي. تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة ب2299 ريال سعودي وفي العرض 1699 ريال سعودي.
- تلفزيون دورا 32 بوصه ب999 ريال سعودي وفي العرض ب699 ريال سعودي.
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