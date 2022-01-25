تلميع الخشب والموبليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني بمكون ميخطرش علي بالعفريت

كيفية تلميع الخشب فمع مرور الوقت يفقد الإثاث لمعته واللون الأصلي له، لذا فيجب الحرص دائمًا على تنظيف وتلميع الخشب باستمرار أون يكون نظيفًا، فكلما كان شكل الأثاث أفضل كلما أعطى للمنزل شكل جميل ومرتب، ويمكن تلميع الخشب وتنظيفه بأكثر من طريقة فنقدم للربات المنزل طرق سهلة وبسيطة تجعلك تحرصين دائمًا على تلميع الخشب باستمرار.

كيفية تلميع الخشب

يمكنكِ تلميع الخشب بأكثر من طريقة وكل هذه الطرق تعطيكِ نتائج مبهرة وتمنح الخشب لامعة ونظافة لوقت طويل.

الطريقة الأولى: عصير الليمون لتلميع الخشب قومي بخلط ثلاث قطرات من عصير الليمون مع كأس من الزيت المعدني أو زيت البرافين.

احضري قطعة قماش نظيفة وناعمة وضعيها عليها الخليط وقومي بفرك الخشب بالفوطة.

يمكنكِ استبدال الفوطة بفرشاة ناعمة من أجل تنظيف المناطق الضيقة في الإثاث.

احضري قطعة قماش نظيفة وناعمة وضعيها عليها الخليط وقومي بفرك الخشب بالفوطة. يمكنكِ استبدال الفوطة بفرشاة ناعمة من أجل تنظيف المناطق الضيقة في الإثاث. الطريقة الثانية: شمع العسل لتنظيف وتلميع الخشب

احضري وعاء بلاستيك وضعي به حوالي خمس أوراق من زيت التربنتين مع بعض الأوقية من شمع العسل الطبيعي وامزجيهم جيدًا.

احضري قطعة قماش ناعمة ونظيفة واغمريها في الخليط وقومي بتنظيف وتلميع الخشب.

احضري وعاء بلاستيك وضعي به حوالي خمس أوراق من زيت التربنتين مع بعض الأوقية من شمع العسل الطبيعي وامزجيهم جيدًا. احضري قطعة قماش ناعمة ونظيفة واغمريها في الخليط وقومي بتنظيف وتلميع الخشب. الطريقة الثالثة: زيت الزيتون لتلميع الخشب قومي بخلط ربع كأس من زيت الزيتون مع ربع كأس من الخل الأبيض.

احضري زجاجة بخاخة وضعي بها الخليط وقومي برشه على الإثاث واحضري فوطة نظيفة وقومي بتلميع الخشب وفركه.

نصائح عند تنظيف الخشب

نقدم لكِ سيدتي بعض النصائح لتلميع وتنظيف الخشب والحفاظ على لمعته ونظافته لوقت أطول: