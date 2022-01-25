نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء ملكية جديدة للمواليد الأكثر فخامة وتمييز لعام 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسماء ملكية جديدة للمواليد الأكثر فخامة وتمييز لعام 2022 - ثقفني
أسماء المواليد الفخمة الجديدة نحرص دائما على اختيار الاسم الأفضل لأبنائنا دومًا، ومن الجدير بالذكر أن يناسب الاسم المولود طول حياته ويشكر أهله وهو كبير على اختيارهم لهذا الاسم المميز، فمن الجيد أن يكون هذا الاسم له القدر والقيمة لأن هذا الاسم سيرافقه طول عمره و، وفي هذا المقال جمعنا لكن أكثر الأسماء الفخمة القيمة الأكثر رواجا الان في السعودية والشرق الأوسط.
أسماء أولاد فخمة ومميزة للأولاد في السعودية والإمارات والشرق الأوسط كله
هذه أكثر الأسماء المناسبة للأولاد في المنطقة العربية والتي ستكون أكثر رواجا لعام 2022
- حمزه : الأسد واسم عم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
- مهند : اسم من السيف.
- بشار : كثير السرور طلق الوجه البشوش.
- بسام : كثير الابتسام.
- سراج : المنير.
- فارس : الماهر في ركوب الخيل.
- باهر : يبهر من يراه.
- منصف : عادل ويسعي لنشرالحق.
- يوسف : نسبه إلى نبي الله يوسف عليه السلام.
- يزيد : يكثر كثيرا.
- نايف : العالي, المرتفع.
- فادي : الذي يفدي نفسه بغيره.
- غسان : ناضر الشباب.
- عبد العزيز: هو الذي يعبد الله العزيز ويمكن أن يكون اسمًا مضافًا أو مركّبًا.
- سلطان: ومعناه الدليل أو البرهان، ويعني أيضًا الملك الحاكم.
- ماجد: ويعني الشرف والأخلاق والأصالة.
- فيصل: يعني كل من يحكم بالصدق والعدل.
- مشاري: يطلق هذا الاسم على صاحب الشعر الأسود الداكن في الدول الخليجية.
- نادر: أي الشيء غير المتوفر بكثرة.
- نبراس: إنّه المصباح المنير.
- باهر: معناه الناصع والساطع.
- تليد: يعني المجد القديم.
- هتان: يعني في اللغة العربية المطر الخفيف.
- باهر: أي الفريد من نوعه.
- عبد الرحمن: أي العبد الذي يعبد الله وحده.
- فهد: يعني هذا الاسم القوة والشجاعة وشدة السرعة والحكم والذكاء.
- سلمان:الجميل معناه حسن الخلق.
- طلال: من أشهر أسماء الأسرة الحاكمة، ويعني صاحب الإطلالة الرائعة والمميزة.
- مقرن: معناه الصديق والزوج، الحاكم والأب، وكل ما هو أصيل وخيّر.
- نايف: اسم يرتبط بصاحب المقام الرفيع العالي.
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