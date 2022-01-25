شوف أحدث عروض ساكو الإستثناية ضمن عروض ساكو الأسبوعية Saco market اليوم وحتى نفاذ الكميات

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية بداخل فروع ساكو هايبر ماركت Saco hyper market Ksa offers العديد من التخفيضات الحصرية المميزة المختلفة، والتي تشمل كافة أقسام ساكو ومنها: قسم الأجهزة الكهربائية الكبيرة، وأجهزة المطبخ الصغيرة، وقسم الإلكترونيات بأنواعها، كما لديها خصومات خاصة عديدة على أسعار اللابتوبات والأجهزة الحديثة لتوفير الوقت والكهرباء والجهد، وسوف نوضح لكم اليوم من خلال موقع ثقفني أحدث عروض ساكو الأسبوعية على أسعار منتجات مختلفة عبر موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية، وإليكم التفاصيل:

عروض ساكو الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية Saco

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية اليوم بفروع ساكو بالمملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر صانعة القهوة الاسبريسو 2*1 من هوميكس Homix، وخصم آخر منهم على سعر صانعة القهوة التركية من Okka 750 واط، وخصم آخر منهم على سعر صانعة الاسبريسو ذات التعبئة الذاتية من ماركة فيليبس Philips بقوة 1500 واط، وسعة 1.8 لتر، وعرض آخر منهم على سعر محضرة القهوة التركية من أوكا بقوة 480 واط، وغيرهم من عروض.

عروض ساكو هايبر ماركت اليوم ولفترة محدودة Saco big offers

خصومات أخرى عديدة من ساكو ماركت لفترة محدودة، ومنها: خصم خاص على سعر صانعة القهوة 1300 واط من ماركة Dolingo15 بار بتوفير 250 ريال سعودي، وكذلك يوجد خصم مميز منهم على سعر صانعة القهوة الاسبريسو 2*1 بقوة 1750 واط 15 بار بتوفير حتى 450 ريال سعودي، ويوجد لديهم خصم آخر على سعر صانعة القهوة مع مطحنة من Philips بقوة 1000 واط وسعة 1.2 لتر، وعرض آخر منهم على سعر صانعة القهوة الالأوتوماتيكية بالكامل من فيليبس Philips بقوة 1500 واط وسعة 1.8 لتر بتوفير 400 ريال سعودي، وقسط شهري 256 ريال سعودي، وخصم على سعر صانعة القهوة الاسبريسو والكابتشينو بسعة 1 لتر، وخصم آخر منهم على سعر 1500 واط، وتوفير آخر منهم على سعر جهاز تحضير القوة 12 كوب 1050 واط.

تنزيلات نهاية الأسبوع من ساكو هايبر ماركت Saco hyper market

تنزيلات خاصة اليوم من ساكو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تضم: خصم مميز على سعر صانعة القهوة الرقمية مع طاحونة بقوة 1050 واط من ماركة بسعة 1.5 لتر.