شوف تعمل أسواق هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل العروض

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تعمل أسواق هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل خدمة في جميع فروعها، فتقدم خصومات وتخفيضات على جميع منتجات المنزل الغذائية وخصومات على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، ضمن تخفيضات الـ 10 و 15 و 20 ريال سعودي داخل كافة أسواق سوبر ماركت هايبر بنده، ومن مميزات هايبر بنده هي جوده منتجاتة وقلة أسعاره التي تنافس جميع المعارض داخل السعودية، كل هذا واكثر سوف تحصل عليه من ضمن عروض وتخفيضات هايبر بنده الأسبوعية، وللحصول على خصومات حصرية ومتجددة قم الآن بزيارة أقرب فرع لهايبر بنده للاستفادة من المنتجات بأقل الأسعار، هذه العروض بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 جمادى الثاني وتستمر التخفيضات حتى نهاية هذا اليوم الموافق الثلاثاء 22 من جمادى الثاني 1443 ه أو حتى نفاذ الكمية.
تعمل أسواق هايبر بنده على تقديم أفضل العروض:
- يمكنك الحصول على كيس مكعبات الثوم المهروسة السنبلة، وزن 500 جرام، سعر الكيس الأساسي قبل التخفيض المقدم من هايبر بنده هو 19.95 ريال سعودي، وأما بالنسبة لسعر الكيس بعد الخصم المقدم من أسواق بنده هو 10 ريال سعودي
- أيضاً تستطيع الحصول على حبة من أفخاد / أجنحة دجاج غليظة مجمدة ساديا وزن 900 جرام، سعر الحبه بعد الخصومات المقدمة من الهايبر هو 10 ريال سعودي، وبدلا من سعر الحبة قبل العرض المقدم من هايبر بنده.
- اشتري دلوقتي من داخل أسواق هايبر بنده ووفر مع أقوى العروض الاسبوعيه، بامية ممتازة سيارا، وزن 400 جرام، عدد 3 حبات بسعر البيع الأصلي لكافة العملاء داخل جميع الفروع بعد الخصم وهو 10 ريال سعودي، ولكن بالنسبة للسعر بعد الخصم هو 21.60 ريال سعودي.
- وفر مع عروض هايبر بنده في المملكة واحصل على عدد 2 حبة برجر بقري. بالتوابل العربية ساديا وزن 224 جرام سعر المنتج هو 19.90 ريال سعودي. وهو سهر البيع قبل التخفيضات المتوفرة لدى هايبر بنده، وسعر البيع للعملاء بعد التخفيض هو 10 ريال سعودي.
- عروض على 4 حبات من شبيهة قشطة نادك وزن 170 جرام. بسعر 18 ريال سعودي، ولكن بالنسبة للسعر الأساسي للبيع بعد الخصم فهو 10 ريال سعودي.
- كما يمكنك الاستفاده من تخفيضات بنده والحصول على عدد 5 حبات. من حليب مركز / قليل الدسم المراعي وزن 170 جرام. بسعر 14.75 ريال سعودي وذلك هو السعر الأصلي للبيع قبل الخصم. وسعر البيع للمنتج بعد الخصم هو 10 ريال سعودي.
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