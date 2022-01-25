شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ ولمدة 10 أيام

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عروض العثيم السعودية، هايبر العثيم يكون من ضمن الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يقوم بطرح وتقديم العروض الرائعة والكبيرة مع الخصومات القوية والمذهلة خلال هذا الشهر الجاري، كما أن تلك العروض والخصومات تكون مقدمة من خلال شركة العثيم على جميع المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويطلبها كافة المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب أن الهايبر يكون متواجد به جميع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية ومعها المنتجات الغذائية الغير غذائية.
عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم تعد شركة من إحدى الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تكون من السلاسل الكبيرة وأقواها التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية والتي يكون لها الترتيب رقمه يكون اثنان في السوق المركزي من ناحية المبيعات وهو بعد هايبر بنده بترتيبه التابع لمجموعات صافولا.
كما أن مجلة تسمى فوربس قد عملت على تصنيف هايبر العثيم بسنة 2016، بأن هذا السوق يعد من أكبر الأسواق الشهيرة بكافة أنحاء العالم العربي.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على سعر الكيلو جرام من الجبن جرين لاند مع القشطة يكون 15.95 ريال سعودي.
- الجبن الفيتا بالزيتون الأخضر مقدار كيلو جرام يكون سعرها 12.95 ريال سعودي.
- الجبن الموزاريلا من النوع السنبلة مقدار كيلو جرام سعرها يكون 30.95 ريال سعودي.
- خلطة الزبدة الإماراتية من النوع بلوك سعرها يكون 10.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من لحم الغنم الباكستاني مع العظام يكون 28.95 ريال سعودي.
- 900 جرام من قطع الدجاج من النوع إنتاج المشكلة الطازجة سعرها يكون 7.95 ريال سعودي.
- الطبق من أرجل الدجاج من التنمية الطازج مقدار 450 جرام يكون بسعر 5.50 ريال سعودي.
- 2 بار + 2 تويست من زود الدونات بالشوكولاتة يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
- الهيل الزدني الحب العلب مقدار 150 جرام يكون بسعر 20.75 ريال سعودي.
- 800 جرام من حليب البقر من النوع هالي يكون بسعر 12.95 بدلًا من 20.75 ريال سعودي.
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