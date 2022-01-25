أمن نفسك ومستقبلك بفائدة 13% شهادة أمان المصريين من بنك مصر

تعتبر هذه الشهادة من الشهادات التي يرغب العديد من الأشخاص دائما من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بها كما يجب الإشارة أن شهادة أمان المصريين تعتبر شهادة ادخارية لمدة ثلاثة سنوات كما يجب أن نشير أن هذه الشهادة يتم البحث عنها عبر محرك البحث جوجل بصورة كبيرة للغاية ويتم تجديد هذه الشهادة تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في دعم مبادرة الشكوى المالي فهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنيه المصري كما تشكل هذه الوثيقة أيضا تأمين على الحياة بالإضافة إلى سحب جوائز القيمة أيضا، تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الشهادة والخصائص والفكرة الأساسية لها أيضا خلال الفقرات القادمة.

خصائص شهادة أمان المصريين من بنك مصر وشروطها

الشهادة مسجلة ولا يمكن تداولها أو تصديقها أو تحويلها أو خصمها أو رهنها لأي شخص آخر غير البنك المصدر

للمصريين من سن 18 إلى 59 سنه.

تبدأ من 500 جنيه مصري ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه مصري

يتم استرداد 16٪ في نهاية فترة الشهادة البالغة 3 سنوات بعد خصم قيمة الأقساط من المبلغ المسترد

يتم صرف العائد عن طريق البطاقة المدفوعة مسبقًا أو المحفظة الإلكترونية أو حساب العميل الحالي

عائد هذه الشهادة 13% سنويا

جميع التكاليف معفاة عند شراء الشهادة.

غير مسموح بالاقتراض من هذه الشهادات

يمكنك أن تكون محظوظًا وتربح جائزة تصل إلى 10000 جنيه مصري (معفاة من الضرائب) حيث يمثل كل 500 جنيه فرصة للفوز من خلال السحب الذي يتم إجراؤه كل ثلاثة أشهر (الفائز لا يشارك في سحوبات أخرى)

يمكنك اختيار صرف مبلغ التعويض كمبلغ مقطوع في حالة الوفاة إما الوفاة الطبيعية أو الوفاة عن طريق الصدفة التغطية.

الفكرة الأساسية لشهادة أمان المصريين