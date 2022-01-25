نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمن نفسك ومستقبلك بفائدة 13% شهادة أمان المصريين من بنك مصر في المقال التالي
تعتبر هذه الشهادة من الشهادات التي يرغب العديد من الأشخاص دائما من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بها كما يجب الإشارة أن شهادة أمان المصريين تعتبر شهادة ادخارية لمدة ثلاثة سنوات كما يجب أن نشير أن هذه الشهادة يتم البحث عنها عبر محرك البحث جوجل بصورة كبيرة للغاية ويتم تجديد هذه الشهادة تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في دعم مبادرة الشكوى المالي فهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنيه المصري كما تشكل هذه الوثيقة أيضا تأمين على الحياة بالإضافة إلى سحب جوائز القيمة أيضا، تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الشهادة والخصائص والفكرة الأساسية لها أيضا خلال الفقرات القادمة.
خصائص شهادة أمان المصريين من بنك مصر وشروطها
- الشهادة مسجلة ولا يمكن تداولها أو تصديقها أو تحويلها أو خصمها أو رهنها لأي شخص آخر غير البنك المصدر
- للمصريين من سن 18 إلى 59 سنه.
- تبدأ من 500 جنيه مصري ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه مصري
- يتم استرداد 16٪ في نهاية فترة الشهادة البالغة 3 سنوات بعد خصم قيمة الأقساط من المبلغ المسترد
- يتم صرف العائد عن طريق البطاقة المدفوعة مسبقًا أو المحفظة الإلكترونية أو حساب العميل الحالي
- عائد هذه الشهادة 13% سنويا
- جميع التكاليف معفاة عند شراء الشهادة.
- غير مسموح بالاقتراض من هذه الشهادات
- يمكنك أن تكون محظوظًا وتربح جائزة تصل إلى 10000 جنيه مصري (معفاة من الضرائب) حيث يمثل كل 500 جنيه فرصة للفوز من خلال السحب الذي يتم إجراؤه كل ثلاثة أشهر (الفائز لا يشارك في سحوبات أخرى)
- يمكنك اختيار صرف مبلغ التعويض كمبلغ مقطوع في حالة الوفاة إما الوفاة الطبيعية أو الوفاة عن طريق الصدفة التغطية.
الفكرة الأساسية لشهادة أمان المصريين
- الفكرة الرئيسية لهذه الشهادة أن عددًا كبيرًا من العمال في مصر يعملون في المقاولات والزراعة والحرف والمهن الخطرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينية لعائلاتهم في حالة الوفاة.
- عند طلب شراء الشهادة يحدد العميل طريقة دفع التعويض في حالة وفاته سواء كان الدفع مباشرة إلى الورثة الشرعيين المذكورين في إشعار الميراث أو الأشخاص المسميين بالاسم أو دفع معاش شهري باسم واحد للمتلقي.
- تسمح الشهادة للعميل بالاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات أو تعويض نقدي يتمتع به ورثته بعد وفاته.
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