نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% على كل هذه المنتجات في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده يكون إحدى الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث يكون متوافر ومتواجد في السوق كافة المستلزمات والمستحضرات التي يتطلبها ويريدها كافة الأفراد والمواطنين في المملكة العربية السعودية من مستلزمات غذائية ومنتجات غير غذائية أيضًا، كما أن ذلك الهايبر يقوم بإعطاء وتقديم عدة أصناف تتواجد وتتوافر بالجودة العالية والكبيرة بالسعر الذي يتناسب مع جميع المواطنين والأشخاص بالسعودية، كما أن شركة بنده من الشركات التي استحوذت على عدة جوائز مثل، جائزة أحسن وأجمل علامة تجارية يتم تواجدها بآسيا 2011، وجائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية.
عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم
عروض بنده الأسبوعية
خصومات بنده من الشركات الحريصة على تقديم العروض الكبيرة والقوية أيضًا معها خصومات مذهلة ورائعة للغاية، فيمكن أن يتم تقديم هذه الخصومات والعروض سواء كانت تقدم بشكل أسبوعي أو تقدم وتطرح بصورة يومية.
وكذلك فإن شركة بنده من الشركات التي حصلت واستحوذت على أربعة مراكز تختص بالتوزيعات الأساسية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن هذه الشركة لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية تقريبًا وكذلك غير غذائية لأسواق بنده.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 375 جرام من الكرات بطعم النسكويك تكون بسعر 14.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده 500 جرام من الكوكو بوبس كلوقز تكون بسعر 19.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده رقائق الكلوقز كرنشي مقدار 500 جرام يكون بسعر 17.25 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من الشراب نوعه سن توب مقدار 18 * 125 مل يكون بسعر 13.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- العصير بغير السكر الاورجينال مقدار 18 * 200 مل يكون بسعر 18.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- 200 منديل * 10 علب من المناديل الخاصة بالوجه من النوع بنده العبوة إعادة التعبئة عدد 1 + 1 يكون بسعر 34.95 بدلًا من 69.90 ريال سعودي.
- سعر الدجاج الطازج من النوع بشاير مقدار 1000 جرام يكون 13.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.
- 1000 جرام من الدجاج نوعه رضوى يكون بسعر 15.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ