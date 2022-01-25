نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 50% في عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية بمناسبة العودة للمدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات 50% عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية العودة إلى المدارس، يتوفر كلاس برو دفاية سيراميك 2000 واط باللون الأبيض بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 33.44% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً، كما يتوفر بالنوع الديجيتال بسعر 249 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 29% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض العودة إلى المدارس 2022.

تخفيضات 50% عروض اكسترا الكبرى

يتوفر كلاس برو دفاية زيتية 2200 وات 3 مستويات للحرارة 11 ريشة باللون الأبيض، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية بسعر 309 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كولين دفاية 2200 وات 4 شمعات مستوى لدرجات الحرارة 2 مع خاصية ضبط الترموستات، بسعر عروض العودة إلى المدارس 199 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 33.44% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً.

تخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية

يتوفر كلاس برو دفاية زيتية 2500 وات 3 مستويات للحرارة 13 ريشة باللون الأبيض، بسعر عروض العودة إلى المدارس 349 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 30% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 17 ريال لمدة 36 شهراً، كما يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية 15 ريشة بسعر 399 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 27.3% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 20 ريال لمدة 36 شهراً، تتوفر توشيبا ثلاجة 21.5 قدم إنفيرتر ستانلس ستيل، بسعر 4499 ريال بدلا من 5499 ريال خصم 19% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 215 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبر 2022

تتوفر كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم بخار إنفيرتر، بسعر 1999 ريال بدلا من 3299 ريال خصم 40% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي ثلاجة باب جانب باب 21.2 قدم إنستافيو ستيل بسعر عروض العودة إلى المدارس 9999 ريال بدلا من 14999 ريال خصم 34% توفير 5000 ريال ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 478 ريال لمدة 36 شهراً، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية كاندي غسالة تعبئة علوية سعة 14 كيلو 10 برامج باللون الفضي، بسعر 1999 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 29% ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع 96 ريال.

عروض العودة إلى المدارس

تتوفر غسالة كلاس برو تعبئة علوية سعة 12 كيلو حوض ستانلس ستيل باللون الأبيض، بسعر عروض العودة إلى المدارس 1649 ريال بدلا من 1849 ريال خصم 11% والتقسيط بدلا من الكاش 79 ريال شهرياً على ثلاث سنوات، تتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية توشيبا غسالة حوضين 8 كيلو باللون الأبيض، بسعر 999 ريال بدلا من 1399 ريال خصم 29% والتقسيط 48 ريال على ثلاث سنوات.

يتوفر براون خلاط يدوي 1000 واط 21 سرعة مع مفرمة سعة 1.5 لتر باللون الأسود، بسعر 379 ريال بدلا من 479 ريال خصم 21% و التقسيط بدلا من الكاش 19 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية برنسيس صانع ساندويتش 1200 واط، بسعر 199 ريال بدلا من 269 ريال خصم 26% أو التقسيط 10 ريال شهرياً، يتوفر كلاس برو فرن كهربائي سعة 100 لتر ستانلس ستيل، بسعر عروض العودة إلى المدارس 569 ريال بدلا من 729 ريال خصم 22% أو التقسيط 28 ريال شهرياً.