شوف عروض المنتجات الطازجة على السلع التموينية والغذائية من بن داود

تصفح العروض الأسبوعية من خلال موقع ثقفني وتقدم هذا الأسبوع عروض بن داود الأسبوعية وتقدم لعملائها أفضل العروض المنتجات الطازجة على السلع التموينية والغذائية بأقوي الخصومات المميزة ولمدة ثلاثة أيام من 23 يناير حتى 25 يناير أو حتى نفاذ الكمية ونقدم لكم عرض أخر مميز للمدارس راجعين1+1، 3+3 بتاريخ 19 يناير حتى 25 يناير بجميع فروع بن داود. ويمكن التسوق من خلال موقعها وشراء جميع مستلزمات المنزل أون لاين.

عروض المنتجات الطازجة من بن داود

متوفر فقط في فروع جدة، مكة، الطائف، المدينة، الطائف، المدينة، كيلو جبنة شيدر أنجليزي أحمر وأبيض بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً 65.50 ريال سعودي.

متوفر فقط بفروع خميس ومشيط عرض لحم مرتديلا من أمريكانا سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي بدلاً من 46.00 ريال سعودي.

بمناسبة العودة للمدارس شكل ونوع جديد من فاين جودة وتوفير بدون مثيل فاين فلافي 2 حبة بسعر 39.95 ريال سعودي.

فاين منادين عاديةمعقمة كما تقدم عبوة عملاقة بتوفير أكثر 7 قطع + 3 مجاناً أشتري العرض بسعر 21.95 ريال سعودي.

مكرونة تريفا متنوعة الكيس بوزن 400 جرام نصف درزن 3+3 بسعر 9.75 ريال سعودي بدلاً 19.50 ريال سعودي.

شامبو / بلسم 400 مل لو يال إلفيف متنوع 1+1 مجاناً بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 45.90 ريال سعودي.

عبوة أقتصادية آلويز ماكسي سميك كبيرة 50 فوطة 1+1 مجاناً بسعر 29.75 ريال سعودي بدلاً من 59.50 ريال سعودي.

أشتري عبوة وأحصلي على الأخرى مجاناً 1+1 قودي كاتشب الطماطم الطبيعي وإن العبوة 980 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 46.00 ريال سعودي.

متوفر كيلو لحم بقرى بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

متوفر لمدة ثلاث أيام كيلو طرمة، عوامة، بلح الشام، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال سعودي.

لعشاق الحلاوة الطحينية متوفر فقط بفرعي خميس ومشيط الجميل حلاوة سادة سعر الكيلو 11.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

متوفر بفرعي مشط والخميس فقط خلاصة الطيبات شبية القشطة البلدي سعر الكيلو 15.95 ريال سعودي بدلاً من 26.50 ريال سعودي.

أشتري شرائح لحم بقرى برازيلي سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

متوفر لمدة ثلاثة أيام تشكيلة متنوعة من الكيكات بالزبدة مقاس 20سم دولسي، أوريو، شوكولاتة، كريمة وردية، دولسي، مالتي رز سعر القطعة 49.00 ريال سعودي بدلاً من 65.00 ريال سعودي.