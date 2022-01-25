نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهادة القمة 2022 تعرف على أحدث شهادات بنك مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك مصر كل جديد لعملائه الكرام، وخاصة للباحثين عن الشهادات ذات العائد المرتفع،ومن أبرز هذه الشهادات شهادة القمة،

بجانب شهادات أخرى، بعائد مالي ليس قليل، ومن المعروف أن شروط وفوائد الشهادات الخاصة ببنك مصر، تتغير بين كل فترة وأخرى،

حتى تتناسب مع العميل ومع احتياجاته، وفي هذه المقالة سوف نذكر لكم كل مايدور في أذهانكم من استفسارات وتساؤلات،

حول الشهادة وعائدها المادي، ومتى يمكن فكها والاستفادة منها، وكيفية التجديد.

شهادة القمة بعائد ثابت

تعتبر شهادة القمة هي أحد أشهر الشهادات المعروفة عن بنك مصر، وقد تم إطلاقها في عام 2015، ولكن تغيرت نسب

الفائدة بها بتقدم السنوات،وهي الآن الأعلى فائدة من بين كل الشهادات، ومدة هذه الشهادة هي ثلاث سنوات من تاريخ

الإصدار، والعائد المادي لها إحدى عشر بالمائة،

ويتم صرف العائد بها بشكل شهري، ويمكن شراء تلك الشهادة من مبلغ ألف جنيه ومضاعفاته، ويمكن فك الشهادة بعد ستة أشهر،

وتم تخفيض العائد من إحدى عشر بالمائة لثماني بالمائة، ويتم شراء الشهادة من خلال طريقتين، إحداهما التوجه مباشرة للبنك وتقديم طلب شراء الشهادة،

ويتم تسجيلها بواسطة خدمة العملاء، والطريقة الأخرى عن طريق تطبيق بنك مصر، الضغط على الشهادات والدائع، ثم اختيار الشهادة البنكية المرغوب بها،

ثم الضغط على حفظ، ويمكن تحميل تفاصيل الشهادة على الهاتف المحمول، أو على الكمبيوتر الشخصي.

شهادات بنك مصر

لم يقتصر الأمر في بنك مصر على شهادة القمة فقط، بل هناك شهادات أخرى ذات عوائد متغيرة وثابتة، وبفترات مختلفة وهذه الشهادات هي:-

شهادة الخمس سنوات

هي شهادة بعائد ثابت، ومدة الشهادة خمس سنوات، يتم صرف العائد بشكل شهري، ويمكن شرائها بداية من ألف ومائتي جنيه مصري، ومضاعفاته.

شهادة السبع سنوات

هي شهادة ذات عائد ثابت، ومدة الشهادة سبع سنوات، ويتم صرف العائد المالي كل شهر، ويمكن شرائها بداية من سبعمائة وخمسين جنيه.

شهادة الأمان

هي عبارة عن وثيقة تأمينية، تمنح الشخص عائد ثلاث عشر بالمائة، ويمكن شرائها بداية من خمسمائة جنيه، ويتم الحصول على العائد بعد نهاية المدة، ودفع أقساط التأمين.