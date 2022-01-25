شوف عروض لولو ماركت كرنفال آخر الشهر lulu hypermarket أقوى التخفيضات

أجدد العروض والتخفيضات المقدمة من لولو ماركت على مرات السلع والمنتجات من أغذية معلبة ومنتجات طازجة. حيث تتنوع المعروضات ما بين الخضراوات، الفواكه، اللحوم المختلفة وغير ذلك من الأصناف فضلا عن ما يوفره لولو من تخفيضات داخل جميع أقسام الهايبر. ومن أكثر ما يميز هايبر لولو تنوع السلع المعروضة في مختلف الأقسام بأسعار مناسبة لجميع الفئات. وكلما انتهى عرض من عروض الهايبر بدأت عروض جديدة على أنواع وأصناف أخرى.

عروض لولو ماركت

أرز خروف بنجابي بسمتي وزن الكي ريال بدلاً من س عشرة كيلو جرامات مقابل ٥٤.٩٥ ريال بدلا من ٦٧.٩٥ ريال. قيمة الخصم ثلاثة عشر ريال.

اشتري كيس أرز الباخرة أرز سيلا أصفر برمل هندي بسمتي وزن ١٠ كيلو بسعر ٢٩.٧٥ ريال بدلا من ٣٩.٩٥ ريال.

احصل على كيس أرز لولو بوني وزن ٢ كيلو مقابل ٦.٩٥ ريال بدلا من ١٠ ريال.

أرز جايا من هايبر لولو بسعر ١٧.٩٥ ريال بدلا من ٢٤ ريال وزن الكيس ٥ كيلو جرام.

زيت عافية دوار الشمس سعة ١.٥ لتر ٢ حبة بالإضافة إلى ٥٠٠ مل بسعر ٣٣.٩٥ ريال بدلا من ٤٢ ريال.

اشتري زيت طهي ليزا سعة العبوة ١.٥ لتر مقابل ١٣.٩٥ ريال للحبة بدلا من ١٦.٩٥ ريال.

زيت زيتون زيتوني بكر ممتاز عبوة ٥٠٠ مل بسعر ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٦.٩٥ ريال.

هايبر لولو

اشتري أكياس شاي باجة شاي أحمر تحتوي العبوة على 200 كيس وزن العبوة 400 جرام أو شاي ثقيل 200 كيس بسعر 15 ريال سعودي فقط بدلاً من 29.95 ريال.

مكسرات مشكلة باجة وزن 450 جرام مقابل 30.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال.

احصل على زيت نباتي العربي أو شمس زيت دوار الشمس سعة 1.5 لتر العرض عبارة عن عبوتين بسعر 26.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال، مع العلم أن العرض مستمر لمدة أربعة أيام.

lulu hypermarket

اشتري كيلو من سمك السلمون النرويجي كامل مقابل منظف مقابل 46.90 ريال بدلاً من 59.90 ريال.

كيلو سمك الباراموندي مقابل 18.90 ريال بدلاً من 25.95 ريال.

احصل على كيلو من سمك الهامور الأبيض مقابل 45.90 ريال للكيلو بدلاً من 69.95 ريال.

كيلو حبار صغير بسعر 10.90 ريال فقط بدلاً من 15.95 ريال.

احصل على كيلو من الروبيان الوردي المطبوخ بسعر 24.90 ريال للكيلو بدلاً من 39.95 ريال.

سمك كوفر سعر الكيلو داخل العرض 16.90 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

لولو هايبر ماركت

أناناس كينيا سعر الحبة 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

عبوة فراولة دريسكولز أمريكي أو مكسيكي وزن 454 جرام بسعر 31.75 ريال بدلاً من 39.75 ريال.

تستمر هذه العروض على مدار أربعة أيام متواصلة ابتداءا من يوم 25 يناير.