شوف أقوى عروض اكسترا وخصومات جبارة تصل 70% على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية

أقوى عروض اكسترا الأسبوعية تقدم خصومات جبارة وتخفيضات لا تقبل المنافسة على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأكسسوارات الجوال من اكسترا وخصومات تصل 70%، بالإضافة إلى عروض أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وغيرها العديد من عروض الأجهزة المنزلية والتي تصل تخفيضاتها إلى 41%، هذا بالإضافة إلى إمكانية التوصيل إلى المنازل والشراء أون لاين، مع توفير خدمة الشراء بالتقسيط على 36 شهر من خلال منصة تسهيل المالية.

أقوى عروض اكسترا الأسبوعية للجوالات:

سامسونج جالاكسي ايه 12، يدعم الجيل الرابع 4جي، سعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 579 ريال سعودي بدلاً 599 ريال، أي بخصم قيمته 4%.

آبل آيفون 13 برو ماكس، يدعم الجيل الخامس 5جي، سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا بخصم 3.5%، وبسعر 5,499 ريال سعودي بدلاً 5,699 ريال.

آبل آيفون 13 برو، يدعم الجيل الخامس 5 جس، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي وبخصم 2.12%، اي بسعر 4,599 ريال سعودي بدلاً 4,699 ريال.

عرض آبل آيفون 13 برو ماكس، سعة 128 جيجا بايت، يدعم الجيل الخامس 5 جي متوفر بخصم 3.84% وباللون الذهبي بسعر 4,999 ريال سعودي بدلاً 5,199 ريال.

آبل آيفون 13 5 جي سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بخصم 5.26% بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً 3,799 ريال.

عرض أبل أيفون 13 5 جي، سعة 128جيجا بايت متوفر باللون الوردي بخصم قيمته 5.26% بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً 3,799 ريال.

عروض أكسسوارات الجوال من اكسترا:

سامسونج بنك طاقة قوة 10000 ملي أمبير، مخرج نوع سي متوفر باللون الفضي بخصم 70.28% أي بسعر 41 ريال سعودي بدلاً 138 ريال.

عرض آبل آير بودز مع غطاء شحن الجيل الخامس متوفر بخصم 29.9% باللون الأبيض بسعر 539 ريال سعودي بدلاً 769 ريال.

موماكس سماعة أذن لاسلمية متوفرة باللون الأبيض بسعر 99 ريال سعودي بدلاً 198 ريال أي بخصم 50%.

بانزرجلاس رذاذ قاتل للبكتريا والجراثيم لشاشة الجوال سعة 8 مل بسعر 9 ريال سعودي بدلاً 29 ريال، أي بخصم قيمته 68.96%.

عروض الكمبيوتر المكتبي واللاب توب:

هواوي ميت بوك دي 15، كور أي 5، مقاس الشاشة 15.6 بوصة، سعة الهارد 256 جيجا بايت متوفر باللون الفضي بخصم 17.24% أي بسعر 2,399 ريال سعودي بدلاً 2,899 ريال.

عرض آبل ماك بوك برو 2020، مقاس الشاشة 13 بوصة، قوة الرام 8 جيجا بايت، وسعة الهارد 256 جيجا بايت، تاتش باور متوفر بخصم 12.7% باللون الرمادي بسعر 5,499 ريال سعودي بدلاً 6,299 ريال.