نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا وخصومات جبارة تصل 70% على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا وخصومات جبارة تصل 70% على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية - ثقفني
أقوى عروض اكسترا الأسبوعية تقدم خصومات جبارة وتخفيضات لا تقبل المنافسة على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأكسسوارات الجوال من اكسترا وخصومات تصل 70%، بالإضافة إلى عروض أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وغيرها العديد من عروض الأجهزة المنزلية والتي تصل تخفيضاتها إلى 41%، هذا بالإضافة إلى إمكانية التوصيل إلى المنازل والشراء أون لاين، مع توفير خدمة الشراء بالتقسيط على 36 شهر من خلال منصة تسهيل المالية.
أقوى عروض اكسترا الأسبوعية للجوالات:
- سامسونج جالاكسي ايه 12، يدعم الجيل الرابع 4جي، سعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 579 ريال سعودي بدلاً 599 ريال، أي بخصم قيمته 4%.
- آبل آيفون 13 برو ماكس، يدعم الجيل الخامس 5جي، سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا بخصم 3.5%، وبسعر 5,499 ريال سعودي بدلاً 5,699 ريال.
- آبل آيفون 13 برو، يدعم الجيل الخامس 5 جس، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي وبخصم 2.12%، اي بسعر 4,599 ريال سعودي بدلاً 4,699 ريال.
- عرض آبل آيفون 13 برو ماكس، سعة 128 جيجا بايت، يدعم الجيل الخامس 5 جي متوفر بخصم 3.84% وباللون الذهبي بسعر 4,999 ريال سعودي بدلاً 5,199 ريال.
- آبل آيفون 13 5 جي سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بخصم 5.26% بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً 3,799 ريال.
- عرض أبل أيفون 13 5 جي، سعة 128جيجا بايت متوفر باللون الوردي بخصم قيمته 5.26% بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً 3,799 ريال.
عروض أكسسوارات الجوال من اكسترا:
- سامسونج بنك طاقة قوة 10000 ملي أمبير، مخرج نوع سي متوفر باللون الفضي بخصم 70.28% أي بسعر 41 ريال سعودي بدلاً 138 ريال.
- عرض آبل آير بودز مع غطاء شحن الجيل الخامس متوفر بخصم 29.9% باللون الأبيض بسعر 539 ريال سعودي بدلاً 769 ريال.
- موماكس سماعة أذن لاسلمية متوفرة باللون الأبيض بسعر 99 ريال سعودي بدلاً 198 ريال أي بخصم 50%.
- بانزرجلاس رذاذ قاتل للبكتريا والجراثيم لشاشة الجوال سعة 8 مل بسعر 9 ريال سعودي بدلاً 29 ريال، أي بخصم قيمته 68.96%.
عروض الكمبيوتر المكتبي واللاب توب:
- هواوي ميت بوك دي 15، كور أي 5، مقاس الشاشة 15.6 بوصة، سعة الهارد 256 جيجا بايت متوفر باللون الفضي بخصم 17.24% أي بسعر 2,399 ريال سعودي بدلاً 2,899 ريال.
- عرض آبل ماك بوك برو 2020، مقاس الشاشة 13 بوصة، قوة الرام 8 جيجا بايت، وسعة الهارد 256 جيجا بايت، تاتش باور متوفر بخصم 12.7% باللون الرمادي بسعر 5,499 ريال سعودي بدلاً 6,299 ريال.
- كمبيوتر مكتبي من آبل اي ماك زي 12 دبليو، آبل آم 1، مقاس الشاشة 24 بوصة، 16 جيجا بايت رام،1 تيرا هارد متوفر باللون الأزرق بسعر 8,999 ريال سعودي بدلاً 10,299 ريال، أي بخصم 12.62%.
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