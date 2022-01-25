نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لثلاثة أيام أحدث عروض العثيم على أسعار الدفايات والمنتجات الغذائية وعلى أجهزة المطبخ وغيرهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر الكثير من التنزيلات المميزة من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market اليوم ولفترة محدودة من خلال عروض العثيم الحصرية أسبوعياً بكافة فروعهم المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل خصومات مميزة عديدة بجميع أقسامه، ومنها: خصومات مميزة على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، وعرض آخر منهم على سعر مساحيق التنظيف المتعددة بأحجام مختلفة، ومستلزمات الأطفال والرضع، وغيرهم كثير من التخفيضات الخاصة لفترة محدودة على البقوليات والبروتينات بأنواعها، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار منتجات العناية الشخصية بالبشرة والجسم والشعر، وغيرهم من خصومات مميزة عبر موقع ثقفني لجديد العروض اليومية والأسبوعية الحصرية، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market اليوم

تتوفر مجموعة متنوعة من الخصومات المتميزة في فروع العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية على أسعار: الليمون الشبك، والبطاطا الحلوة، وخصومات أخرى منهم على أسعار البطاطس والبصل الأحمر بالكيلو.

تخفيضات حصرية اليوم بالمملكة العربية السعودية من العثيم

تتوفر كثير من التخفيضات الحصرية المميزة اليوم من العثيم ماركت، والتي تشمل: خصم خاص على سعر الفلفل الأخضر الحار بالكيلو، والجزر البلدي، وخصم آخر منهم على سعر الليمون الأخضر، وغيرهم من خصومات على أسعار الملفوف المحشي، وعلى سعر الزنجبيل، والطماطم المحمية، وغيرهم من خصومات.

تنزيلات حصرية مم العثيم بالمملكة العربية السعودية Al othaim Ksa

توفر كذلك مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية بفروع الماركت المنتشرة بمدن السعودية على باقي أسعار الخضروات والفواكه، ومنهم خصم مميز على سعر المانجو الافريقي، وخصم آخر منهم على سعر الكيوي، وغيرهم على أسعار تفاح رويال جالا، وخصم آخر منهم على سعر الكلمانتينا، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار برتقال أبو صرة، وخصم آخر منهم على سعر الرمان الهندي.

تنزيلات حصرية متنوعة اليوم وحتى نفاذ الكميات بفروع المملكة

تجدون أيضاً كثير من الخصومات الحصرية المتعددة بداخل فروع الماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر معمول البر بحشوة التمر بدون سكر من ماركة زود، وخصم آخر منهم على سعر كيك كيك.